Встреча состоялась накануне в Греции и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. «Мы получили этот горький опыт, но мы обязательно найдем в себе силы сражаться дальше», — говорится в твиттере «Краснодара». После первого тайма «Краснодар» уступал со счетом 0:1 — гол забил Мигель Герреро.

«Краснодар» — о поражении от «Олимпиакоса»: «Мы обязательно найдем в себе силы сражаться дальше»

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