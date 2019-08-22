Футбол

«Краснодар» — о поражении от «Олимпиакоса»: «Мы обязательно найдем в себе силы сражаться дальше»Sport24.ru 03:20

Олимпиакос — Краснодар
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Плей-офф, вчера
Стадион Караискакис
26′
Реми Кабелла
Кристоффер Ольссон
Мигель Анхель Герреро
30′
59′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
69′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Гиоргос Масурас
Лазар Ранджелович
75′
Лазар Ранджелович
78′
Лазар Ранджелович
85′
Василис Торосидис
85′
Лазар Ранджелович
86′
Матье Вальбуэна
Мохамед Камара
87′
Даниэл Поденсе
89′
Даниэл Поденсе
Василис Торосидис
90′+2′
Встреча состоялась накануне в Греции и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. «Мы получили этот горький опыт, но мы обязательно найдем в себе силы сражаться дальше», — говорится в твиттере «Краснодара». После первого тайма «Краснодар» уступал со счетом 0:1 — гол забил Мигель Герреро.
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«Мы обязательно найдем в себе силы сражаться дальше». «Краснодар» — после поражения от «Олимпиакоса»

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«Мы обязательно найдем в себе силы сражаться дальше». «Краснодар» — после поражения от «Олимпиакоса»

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