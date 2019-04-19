«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч 24-го тура РПЛЧемпионат 07:00

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит» в 24-м туре РПЛ сезона-2018/19. Встреча состоится в субботу, 20 апреля, на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Ставка: тотал больше 2,5 мяча за 2.20.

Гаджеты Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.

Политика Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов на Украине Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко встали перед публикой на колени в ходе предвыборных дебатов.

Единоборства Менеджер Штыркова прокомментировал отмену боя в Санкт-Петербурге Менеджер команды "Архангел Михаил" Антон Глазырин высказался относительно отмененного поединка Ивана Штыркова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости".

Общество Кабмин выделил 1 млрд руб. на строительство общежития МГТУ им. Баумана Правительство России направит порядка 1,1 млрд руб. в 2019–2020 годы на завершение строительства и реконструкции комплекса общежитий Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана.

Футбол Магомед Адиев: Пока люди меряются амбициями, «Анжи» гибнет Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев на пресс-конференции после поражения от «Ахмата» в очередной раз отметился эмоциональным выступлением, призвав болельщиков показать правительству Дагестана, что им нужен клуб.

Происшествия В Париже началась акция «желтых жилетов» Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Происшествия Медведев поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров в Забайкалье Правительство окажет необходимую помощь людям, которые потеряли жилье в результате природного пожара в Забайкальском крае, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев во время телефонного разговора с главой МЧС Евгением Зиничевым и врио губернатора региона Александром Осиповым, информирует «Интерфакс».

Музыка Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Происшествия Депутат назвал версию попадания 9,5 т кокаина на сухогруз с россиянами Груз с 9,5 т кокаина на судно с российскими моряками, по версии защиты, подняли на борт после угроз в адрес экипажа, рассказал РБК депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, который в пятницу посетил арестованных россиян в тюрьме на острове Сантьяго.

Путешествия ЕС упростил получение шенгена для туристов с хорошей визовой историей Туристы с хорошей визовой историей получат многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания от года до пяти лет.

Авто Главное за неделю: два новых «Мерседеса», минивэн Lexus и большая брутальная Toyota Прошедшая рабочая неделя была богата на новинки: ведь на эти пять дней пришлось сразу два крупных автосалона – в Шанхае и Нью-Йорке.

Происшествия Электроснабжение восстановили в Ленинском районе Подмосковья Как сообщало Минэнерго РФ, в субботу без электроснабжения из-за данной аварии остались бытовые потребители восьми населенных пунктов в Ленинском районе и части города Видное (около 123 тыс. человек).

Авто Автоэксперт рассказал, как сбить цену при покупке машины в салоне Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал в интервью iReactor, как купить новую машину по цене дешевле рыночной.

Авто «Автостат» определил самые популярные автомобили в России Самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta. Данные приводит аналитическое агентство "Автостат".

Наука Ученые назвали способ избежать слабоумия В свою очередь, чем медленнее стареет мозг, тем ниже риск развития деменции (приобретенное слабоумия, характеризующиеся снижением когнитивных способностей).

Музыка Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».

Экономика Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрд Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило $100 млрд.

Происшествия В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.

Авто Рассекречен облик парадного кабриолета Aurus Минобороны России на своей странице в Сети выложило ролик, на котором можно лицезреть парадный кабриолет Aurus без камуфляжа.

Хоккей «Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Калгари Флэймз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию Кубка Стэнли.

Армия и оружие Российские корабли примут участие в военно-морском параде в Циндао Ранее начальник пресс-службы российского Северного флота Вадим Серга сообщил, что возглавляющий отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота в дальнем походе фрегат "Адмирал Горшков" продолжает переход в Циндао для участия в торжествах к 70-летию китайских ВМС.