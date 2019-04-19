Футбол

«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч 24-го тура РПЛЧемпионат 07:00

Краснодар — Зенит
сегодня
в 14:00
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит» в 24-м туре РПЛ сезона-2018/19. Встреча состоится в субботу, 20 апреля, на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Ставка: тотал больше 2,5 мяча за 2.20.
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«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч 24-го тура РПЛ

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