Футбол
«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч 24-го тура РПЛЧемпионат 07:00
Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит» в 24-м туре РПЛ сезона-2018/19. Встреча состоится в субботу, 20 апреля, на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Ставка: тотал больше 2,5 мяча за 2.20.
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Максим Калиниченко: «В матче „Краснодара“ и „Зенита“ будет результативная ничья»
Матч ТВвчера в 11:47
Максим Калиниченко: «В матче „Краснодара“ и „Зенита“ будет результативная ничья»
Sportbox.RUвчера в 11:47
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