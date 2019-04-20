Краснодар — Зенит 1:1 (2-й тайм)Петербургский дневник 15:13

В субботу, 20 апреля, в матче «Зенита» против «Краснодара» 24-го тура Российской Премьер-лиги Артем Дзюба наконец забил мяч в ворота соперников за сине-бело-голубых и открыл счет. Это был первый гол за команды с берегов Невы с октября прошлого года.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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