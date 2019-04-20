Футбол

Краснодар — Зенит 1:1 (2-й тайм)Петербургский дневник 15:13

Краснодар — Зенит
1 – 1
2-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
19′
Артем Дзюба
Иван Игнатьев
25′
35′
Эмильяно Ариэль Ригони
45′
Игорь Смольников
47′
Ярослав Ракицкий
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
61′
В субботу, 20 апреля, в матче «Зенита» против «Краснодара» 24-го тура Российской Премьер-лиги Артем Дзюба наконец забил мяч в ворота соперников за сине-бело-голубых и открыл счет. Это был первый гол за команды с берегов Невы с октября прошлого года.
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