Футбол

Ари получил травму в матче с «Валенсией» и был замененSports.ru 14:40

Краснодар — Валенсия
1 – 1
Матч завершён
Лига Европы, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Краснодар»
15′
Жоффри Кондогбиа
Маурисио Перейра
30′
Ари
Дмитрий Стоцкий
30′
58′
Рубен Собрино
Родриго Морено
70′
Санти Мина
Гонсалу Гедеш
75′
Карлос Солер
Сергей Петров
Магомед Сулейманов
75′
Юрий Газинский
78′
Магомед Сулейманов
85′
88′
Карлос Солер
Кевин Гамейро
Маурисио Перейра
Иван Таранов
90′+1′
90′+3′
Гонсалу Гедеш
90′+3′
Гонсалу Гедеш
90′+4′
Кевин Гамейро
«Краснодар» принимает «Валенсию» (0:0, первый тайм) в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Нападающий «Краснодара» Ари получил травму и на 30-й минуте встречи был заменен. Вместо него на поле появился Дмитрий Стоцкий.
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