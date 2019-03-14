Футбол

Краснодар — Валенсия 1:1РИА Новости 13:06

Краснодар — Валенсия
1 – 1
Матч завершён
Лига Европы, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Краснодар»
15′
Жоффри Кондогбиа
Маурисио Перейра
30′
Ари
Дмитрий Стоцкий
30′
58′
Рубен Собрино
Родриго Морено
70′
Санти Мина
Гонсалу Гедеш
75′
Карлос Солер
Сергей Петров
Магомед Сулейманов
75′
Юрий Газинский
78′
Магомед Сулейманов
85′
88′
Карлос Солер
Кевин Гамейро
Маурисио Перейра
Иван Таранов
90′+1′
90′+3′
Гонсалу Гедеш
90′+3′
Гонсалу Гедеш
90′+4′
Кевин Гамейро
Голкипер Матвей Сафонов включен в стартовый состав "Краснодара" на ответный матч 1/8 финала футбольной Лиги Европы с испанской "Валенсией", сообщается на сайте УЕФА. В матче 19-го тура чемпионата России с "Оренбургом" 11 марта ворота "Краснодара" защищал Андрей Синицын.
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