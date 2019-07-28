Футбол

Краснодар — Сочи 3:0Юга.ру 13:51

Краснодар — Сочи
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Иван Игнатьев
15′
25′
Эльмир Набиуллин
Ари
32′
Иван Игнатьев
42′
53′
Ибрагим Цаллагов
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
62′
62′
Евгений Песегов
Алексей Померко
Иван Игнатьев
Кристоффер Ольссон
67′
Ари
Маркус Берг
72′
77′
Эльмир Набиуллин
Магомед Сулейманов
80′
81′
Дмитрий Полоз
Душан Лагатор
Руслан Камболов
86′
86′
Ибрагим Цаллагов
Ян Казаев
Футбольный клуб "Краснодар" 27 июля в южном дерби встретился с дебютантом чемпионата России "Сочи" Матч 3-го тура Российской премьер-лиги состоялся в Краснодаре и завершился победой "быков" — 3:0. На 14-й минуте Иван Игнатьев после передачи Вандерсона протолкнул мяч в ворота гостей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Курортная победа. «Краснодар» будет готов к «Порту»?

Спорт-Экспресс16:15

«Краснодар» закупился легионерами, но против «Сочи» искрили воспитанники: Игнатьев – дубль, гол Шапи – мурашки

Sports.ru16:13

«Краснодар» разгромил «Сочи». Все голы забили воспитанники. Видео

Матч ТВ15:48

«Краснодар» разгромил «Сочи». И пригрозил португальским «драконам»

Советский спорт14:31

«Краснодар» – «Сочи» – 3:0, 27 июля 2019 года, обзор матча РПЛ

Чемпионат14:06

Уверенная победа «Краснодара» над «Сочи» в видеообзоре матча 3-го тура РПЛ

Sport.ru15:30

Мартынович вышел на 3-е место по количеству матчей за «Краснодар»

Sport24.ru20:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
Происшествия

Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции

Обновлено в 12:32
Происшествия

Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве

В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 15:13
Общество

В пострадавшем от паводка Тулуне снова подтопило дома

В результате продолжительных и сильных дождей оказались подтоплены дома и участки в Тулуне и Нижнеудинске.
Обновлено в 19:06
Армия и оружие

Военные из Китая и Венесуэлы прибыли на конкурс «Морской десант»

Команды морских пехотинцев Народно-освободительной армии Китая и Республики Венесуэла прибыли в Калининградскую область для участия в международном конкурсе "Морской десант-2019", который состоится в рамках "Армейских международных игр - 2019" на полигоне Балтийского флота "Хмелевка", сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Минобороны.
Обновлено в 08:46
Политика

В «Слуге народа» назвали кандидата на пост главы Минздрава Украины

В штабе победившей на выборах в Верховную раду партии "Слуга народа" назвали кандидатуру на пост главы Минздрава.
Обновлено в 12:37
Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели

Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Гаджеты

В сети показали необычную расцветку корпуса Samsung Galaxy Note 10

Инсайдеры опубликовали качественные изображения грядущих смартфонов Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ в разных ракурсах.
Обновлено в 13:31
Общество

Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод

Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес

На одного принца меньше: внук Грейс Келли женился

У молодоженов было две церемонии: гражданская — во дворце принца Монако, которая прошла в пятницу и религиозная — в Кафедральном соборе, где в 1956 году венчались актриса Грейс Келли и принц Монако Ренье II (бабушка и дедушка жениха, - Прим.ред.).
Обновлено в 15:50
Авто

Blaupunkt возобновил выпуск магнитолы из 1980-х

Даже проигрыватель компакт-дисков в 1980-х годах был роскошью.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено в 20:08
Путешествия

«Зарядье» и «Музеон» вошли в число наиболее популярных у туристов мест

Комитет по туризму города Москвы составил список мест, особенно полюбившихся жителям и гостям города.
Обновлено в 07:03
Политика

В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров

Петиция с просьбой вернуть поезда в Крым появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:16
Политика

В Грузии арестован экс-министр обороны по делу о беспорядках в Тбилиси

Ираклий Окруашвили арестован по делу о беспорядках в ходе акции протеста у здания парламента 20 июня.
Обновлено в 19:11
Армия и оружие

WSJ: Северная Корея произвела 12 единиц ядерного оружия

По оценкам аналитиков, КНДР произвела 12 единиц ядерного оружия с первой встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая была посвящена демилитаризации.
Обновлено в 06:04
Общество

Расходы на питание эвакуированных из-за паводка будут увеличены

Обновлено в 14:21
Авто

«Русский Гелик» за 1,2 млн рублей: уже выпущено семь автомобилей

Надежды оказались тщетными: как рассказали «РГ» представители предприятия, новинка действительно продается за 1,2 млн рублей.
Обновлено в 12:36
Автоспорт

Турбокошмар Ferrari на территории Мерседеса

За попадание в финал развернулась самая настоящая битва – разумеется, она касалась пилотов команд-середняков.
Обновлено в 15:42
Футбол

«Аякс» выиграл Суперкубок Голландии, победив ПСВ

Обновлено в 04:45
Футбол

Рибери отказался перейти в «Монако»

Бывший игрок «Баварии» Франк Рибери отказался перейти в «Монако», сообщает L’Equipe.
Обновлено в 20:32
Армия и оружие

Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев

Обновлено в 17:14
Технологии

Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google

Среди заинтересованных оказались и крупнейшие IT-корпорации — такие как Google и Facebook.
Обновлено в 17:04
Политика

Ведущий MSNBC назвал лидера республиканцев в сенате «московский Митч»

Ведущий телеканала MSNBC Джо Скарборо назвал лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла «московский Митч».
Обновлено в 19:36
Общество

Соседей принца Гарри и Меган Маркл ограничили от общения с семьей

Соседям принца Гарри и Меган Маркл раздали специальные инструкции, в которых содержатся требования по общению с королевской семьей.
Обновлено в 18:43
Армия и оружие

Yomiuri: Япония закупит беспилотные вертолеты для патрулирования в Восточно-Китайском море

Минобороны Японии рассчитывает использовать их для патрулирования районов Восточно-Китайского моря, где Токио и Пекин вовлечены в территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао).
Обновлено в 21:12
Происшествия

В Киеве пьяный прокурор прятался от правоохранителей в кустах

В Киеве нетрезвый прокурор Ярослав Леляк пытался спрятаться от патрульных полицейских в кустах, когда они остановили его автомобиль.
Обновлено в 19:41
Политика

Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников

Обновлено в 12:06
Здоровье

Жительница Балашихи родила четверняшек

Жительница подмосковной Балашихи родила четверняшек в Московском областном перинатальном центре, сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Обновлено в 14:35
Армия и оружие

Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы

Американские самолеты-разведчики в очередной раз вторглись в воздушное пространство Венесуэлы, сообщается в Twitter стратегического командования Вооруженных сил республики.
Обновлено в 17:56
Политика

Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное