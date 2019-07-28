Футбольный клуб "Краснодар" 27 июля в южном дерби встретился с дебютантом чемпионата России "Сочи" Матч 3-го тура Российской премьер-лиги состоялся в Краснодаре и завершился победой "быков" — 3:0. На 14-й минуте Иван Игнатьев после передачи Вандерсона протолкнул мяч в ворота гостей.

Происшествия Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.

Общество В пострадавшем от паводка Тулуне снова подтопило дома В результате продолжительных и сильных дождей оказались подтоплены дома и участки в Тулуне и Нижнеудинске.

Армия и оружие Военные из Китая и Венесуэлы прибыли на конкурс «Морской десант» Команды морских пехотинцев Народно-освободительной армии Китая и Республики Венесуэла прибыли в Калининградскую область для участия в международном конкурсе "Морской десант-2019", который состоится в рамках "Армейских международных игр - 2019" на полигоне Балтийского флота "Хмелевка", сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Минобороны.

Политика В «Слуге народа» назвали кандидата на пост главы Минздрава Украины В штабе победившей на выборах в Верховную раду партии "Слуга народа" назвали кандидатуру на пост главы Минздрава.

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.

Гаджеты В сети показали необычную расцветку корпуса Samsung Galaxy Note 10 Инсайдеры опубликовали качественные изображения грядущих смартфонов Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ в разных ракурсах.

Общество Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.

Шоу-бизнес На одного принца меньше: внук Грейс Келли женился У молодоженов было две церемонии: гражданская — во дворце принца Монако, которая прошла в пятницу и религиозная — в Кафедральном соборе, где в 1956 году венчались актриса Грейс Келли и принц Монако Ренье II (бабушка и дедушка жениха, - Прим.ред.).

Армия и оружие В Ливии уничтожили два украинских Ил-76 В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.

Политика В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров Петиция с просьбой вернуть поезда в Крым появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Политика В Грузии арестован экс-министр обороны по делу о беспорядках в Тбилиси Ираклий Окруашвили арестован по делу о беспорядках в ходе акции протеста у здания парламента 20 июня.

Армия и оружие WSJ: Северная Корея произвела 12 единиц ядерного оружия По оценкам аналитиков, КНДР произвела 12 единиц ядерного оружия с первой встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая была посвящена демилитаризации.

Автоспорт Турбокошмар Ferrari на территории Мерседеса За попадание в финал развернулась самая настоящая битва – разумеется, она касалась пилотов команд-середняков.

Футбол Рибери отказался перейти в «Монако» Бывший игрок «Баварии» Франк Рибери отказался перейти в «Монако», сообщает L’Equipe.

Политика Ведущий MSNBC назвал лидера республиканцев в сенате «московский Митч» Ведущий телеканала MSNBC Джо Скарборо назвал лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла «московский Митч».

Общество Соседей принца Гарри и Меган Маркл ограничили от общения с семьей Соседям принца Гарри и Меган Маркл раздали специальные инструкции, в которых содержатся требования по общению с королевской семьей.

Армия и оружие Yomiuri: Япония закупит беспилотные вертолеты для патрулирования в Восточно-Китайском море Минобороны Японии рассчитывает использовать их для патрулирования районов Восточно-Китайского моря, где Токио и Пекин вовлечены в территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао).

Происшествия В Киеве пьяный прокурор прятался от правоохранителей в кустах В Киеве нетрезвый прокурор Ярослав Леляк пытался спрятаться от патрульных полицейских в кустах, когда они остановили его автомобиль.

Здоровье Жительница Балашихи родила четверняшек Жительница подмосковной Балашихи родила четверняшек в Московском областном перинатальном центре, сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Армия и оружие Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы Американские самолеты-разведчики в очередной раз вторглись в воздушное пространство Венесуэлы, сообщается в Twitter стратегического командования Вооруженных сил республики.