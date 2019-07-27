Футбол
Дубль Игнатьева помог «Краснодару» разгромить «Сочи» в РПЛРоссийская газета 13:51
Дубль на счету 20-летнего форварда "быков" Ивана Игнатьева, а третий мяч забил 19-летний Магомед-Шапи Сулейманов.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 14:41, Вашингтон
Политика
Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за видео в Сети
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю, соответствующее заявление президент опубликовал в субботу в Facebook.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Обновлено в 06:58
Происшествия
На митинге в Москве задержали больше тысячи человек
Обновлено в 14:32
Спорт
Сборная России по пляжному футболу квалифицировалась на чемпионат мира
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети
В Сети появилось видео погружения российского лидера Владимира Путина в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе.
Обновлено в 11:21
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Политика
Зеленский сфотографировался на одесском пляже
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию своего отдыха на городском пляже города Одесса.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Экс-главу правительства Астраханской области арестовали
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
Пьяные бойцы ВСУ обстреляли жилые дома в Донбассе
Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий заявил, что военные украинской армии обстреляли жилые дома в Донбассе из минометов.
Обновлено в 12:23
Армия и оружие
Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой
В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено вчера в 10:58
Политика
Ринат Ахметов пригрел на своей груди Савика Шустера
Телеведущий Савик Шустер вернётся на украинское ТВ с программой «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина», который принадлежит олигарху Ринату Ахметову.
Обновлено в 13:32
Политика
Рябков назвал темы предстоящей встречи по Ирану в Вене
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что главными темами встречи совместной комиссии по Ирану в Вене будут механизм INSTEX и ситуация вокруг реактора в Араке.
Обновлено в 13:47
Футбол
«Тамбов» обыграл «Спартак» в матче третьего тура РПЛ
Обновлено в 12:06
Происшествия
Протестующие в Москве перекрыли движение на участке Садового кольца
Участники несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму перекрыли участок Садового кольца возле Цветного бульвара, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 11:49
Политика
Жители Украины попросили Зеленского пустить поезда в Крым
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия
Протестующие устроили шествие по центру Москвы
Участники акции прорывались через ОМОН, а теперь устроили несогласованное шествие по улицам Москвы.
Обновлено в 11:23
Общество
В пострадавшем ранее от паводка Тулуне вновь подтопило дома
Максимальное количество осадков выпало за последние сутки в Тулуне, который месяц назад пострадал от сильного наводнения, сообщает в субботу пресс-служба правительства Иркутской области по итогам заседания региональной комиссии по ЧС.
Обновлено в 12:16
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Из Оки подняли тела двух погибших при крушении гидросамолета
Тела двух погибших при падении гидросамолета в реку Ока в Серпуховском районе Московской области подняты на поверхность, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 14:07
Футбол
Кононов подтвердил уход Мельгарехо из «Спартака»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов подтвердил слухи о том, что полузащитник красно-белых Лоренсо Мельгарехо покидает команду, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 13:49
Футбол
Сборная Испании обыграла Португалию и стала победителем Евро-2019 U19
В финальном матче чемпионата Европы — 2019 U19 сборная Португалии встречалась со сверстниками из Испании.
Обновлено в 14:20
Футбол
Нигматуллин: «Не хотел бы быть могильщиком Кононова, но тут спасет лишь серия из 10 побед подряд»
Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал гостевое поражение красно-белых от «Тамбова» (0:2) в матче 3-го тура РПЛ.
Обновлено в 12:40
Политика
В Тунисе сегодня прощаются с президентом страны
Обновлено в 02:00
Происшествия
Голую и зарезанную блогершу нашли в чемодане в Москве
Обновлено в 14:17
Происшествия
В Южной Корее два человека погибли при обрушении в ночном клубе
В ночном клубе южнокорейского города Кванджу произошло обрушение навесного этажа, из-за чего погибли два гражданина страны.
Обновлено в 00:21
Происшествия
Женщина пострадала при хлопке газа в садовом доме
В Свердловской области в садовом доме произошел хлопок газа с последующим возгоранием.
Обновлено в 11:56
Политика
Волкер допустил возможность визита Трампа на Украину
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что не исключает, что американский лидер Дональд Трамп может посетить в ближайшем будущем Киев.
Обновлено в 12:21
Путешествия
Москва становится все более открытой и дружелюбной для туристов
Прежде туристы в Москве нередко ограничивались "обязательной программой" из большинства путеводителей.
Обновлено в 13:55
Политика
Макрон назвал дату и место встречи с Путиным в августе
Президент Франции Эмманюэль Макрон готовится принять российского лидера Владимира Путина в форте Брегансон 19 августа.
Обновлено в 14:17