Футбол

Дубль Игнатьева помог «Краснодару» разгромить «Сочи» в РПЛРоссийская газета 13:51

Дубль на счету 20-летнего форварда "быков" Ивана Игнатьева, а третий мяч забил 19-летний Магомед-Шапи Сулейманов.
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Дубль Игнатьева помог «Краснодару» разгромить «Сочи»

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