Футбол

«Краснодар» нанес на газон стадиона номера Перейры и КабореМатч ТВ 05:17

Краснодар — Рубин
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
30′
Руслан Камболов
Артур Сагитов
40′
Хорен Байрамян
45′+2′
Данил Степанов
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
56′
Юрий Газинский
57′
Виктор Классон
59′
65′
Вячеслав Подберезкин
Владислав Пантелеев
Ари
67′
Шарль Каборе
Кристоффер Ольссон
68′
Маурисио Перейра
Даниил Уткин
76′
85′
Филип Уремович
«Краснодар» на своем поле примет «Рубин» в матче 30-го тура чемпионата России. Краснодарский клуб нанес на газон своего стадиона номера 33 и 77 в честь полузащитников Маурисио Перейры и Шарля Каборе.
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