«Краснодар» нанес на газон стадиона номера Перейры и КабореМатч ТВ 05:17

«Краснодар» на своем поле примет «Рубин» в матче 30-го тура чемпионата России. Краснодарский клуб нанес на газон своего стадиона номера 33 и 77 в честь полузащитников Маурисио Перейры и Шарля Каборе.

«Краснодар» нанес на газон стадиона номера Перейры и Каборе

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