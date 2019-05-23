Футбол
«Краснодар» нанес на газон стадиона номера Перейры и КабореМатч ТВ 05:17
|30′
Руслан Камболов
Артур Сагитов
|40′
Хорен Байрамян
|45′+2′
Данил Степанов
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
|56′
Юрий Газинский
|57′
Виктор Классон
|59′
|65′
Вячеслав Подберезкин
Владислав Пантелеев
Ари
|67′
Шарль Каборе
Кристоффер Ольссон
|68′
Маурисио Перейра
Даниил Уткин
|76′
|85′
Филип Уремович
Краснодар
Расстановка 4‑5‑1
39
Сафонов
11
Скопинцев
5
Спаич
4
Мартынович
98
Петров
47
Уткин
14
Ольссон
8
Газинский
16
Классон
7
Вандерсон
9
Ари
21
Бабурин
91
Устинов
5
Уремович
65
Сагитов
80
Сорокин
69
Степанов
8
Пантелеев
6
Башкиров
15
Коновалов
19
Байрамян
10
Полоз
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
«Краснодар» на своем поле примет «Рубин» в матче 30-го тура чемпионата России. Краснодарский клуб нанес на газон своего стадиона номера 33 и 77 в честь полузащитников Маурисио Перейры и Шарля Каборе.
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