Единственный гол еще в начале матча забил 20-летний нападающий краснодарцев Иван Игнатьев. После пяти туров «Краснодар» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, имея 10 очков в активе. «Рубин» пока восьмой (7 пунктов).

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