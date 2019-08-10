Футбол

«Краснодар» в меньшинстве обыграл «Рубин»Юга.ру вчера в 13:58

Краснодар — Рубин
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
Реми Кабелла
13′
Иван Игнатьев
17′
Юнес Намли
18′
24′
Зураб Давиташвили
Юнес Намли
45′+2′
50′
Вячеслав Подберезкин
Никита Макаров
66′
Филип Уремович
Иван Игнатьев
Маркус Берг
67′
76′
Хвича Кварацхелия
Роман Акбашев
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
78′
Магомед Сулейманов
80′
83′
Евгений Башкиров
Евгений Марков
Реми Кабелла
Кристиан Рамирес
89′
90′+1′
Игорь Коновалов
Футбольный клуб «Краснодар» 10 августа встретился с казанским «Рубином» в матче чемпионата России Встреча 5-го тура Российской премьер-лиги прошла в Краснодаре и завершилась минимальной победой хозяев — 1:0. Автором единственного гола стал Иван Игнатьев, точно поразивший ворота Юрия Дюпина на 17-й минуте.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

«Злой рок» Романа Шаронова в Краснодаре

Реальное время00:00

«Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Рубином»

Кубанские новостивчера в 15:28

«Краснодар» выиграл восемь из девяти домашних матчей с «Рубином»

Спорт-Экспрессвчера в 16:39

«Краснодар» в меньшинстве одолел «Рубин»

LiveSport.ruвчера в 13:58

«Краснодар» выиграл у «Рубина» в матче РПЛ, проведя тайм в меньшинстве

Чемпионатвчера в 13:58

«Краснодар» в меньшинстве обыграл «Рубин»

Советский спортвчера в 13:59

Гол Игнатьева принес «Краснодару» победу над «Рубином». Казанцы тайм играли в большинстве

Sports.ruвчера в 07:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 01:34, Вашингтон
Политика

Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму

Обновлено вчера в 11:59
Происшествия

В Норвегии произошла стрельба в мечети

Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено вчера в 19:45
Политика

Тбилисский суд отпустил бывшего гендиректора «Рустави-2» под залог

В Тбилиси городской суд отпустил бывшего гендиректора грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави-2" под залог в 14 тысяч долларов.
Обновлено в 00:03
Политика

В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС

Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено вчера в 19:56
Армия и оружие

Боевик Нацгвардии Украины Романенко ликвидирован в Донбассе

Боевик Национальной гвардии Украины Романенко ликвидирован в Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр командования так называемой «ООС».
Обновлено в 00:20
Происшествия

Туристический поезд сошел с рельсов в горах Румынии

В горах на севере Румынии произошел инцидент с поездом, перевозившем 340 туристов.
Обновлено вчера в 23:51
Музыка

Максим Фадеев почувствовал себя «кунг-фу Пандой» после скандала с Наргиз

Максим Фадеев почувствовал себя «кунг-фу Пандой» после скандала с Наргиз Закировой и решил приобщиться к философии боевого искусства.
Обновлено в 00:23
Общество

«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика

Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.
Обновлено вчера в 18:44
Экономика

Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей

Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 22:20
Армия и оружие

Эрдоган анонсировал новую «историческую победу»

Новую историческую победу уже в этом месяце обещал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, имея в виду подготовку к операции против курдских формирований на севере Сирии.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия

В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии

От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщила баварская газета Merkur.
Обновлено вчера в 08:11
Общество

Семь тысяч человек пришли на митинг на проспекте Сахарова

По данным организации «Белый счетчик», на митинг пришли более 22 тысяч человек.
Обновлено вчера в 08:07
Экономика

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Обновлено вчера в 12:55
Происшествия

Горение на военных складах в Красноярском крае ликвидировано

Обновлено в 01:25
Общество

Джиджи и Беллу Хадид ограбили в Греции

Американских супермоделей Джиджи и Беллу Хадид ограбили в Греции, сообщает TMZ.
Обновлено в 00:38
Футбол

«Барселона» разгромила «Наполи» в контрольном матче

Испанская «Барселона» одержала разгромную победу над итальянским «Наполи» в контрольном футбольном матче.
Обновлено в 01:03
Технологии

Ольга Васильева рассказала, какие новые профессии появятся в колледжах

Ольга Васильева: С первого сентября 2020 года планируем исключить почти 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования (СПО).
Обновлено в 01:28
Футбол

«Ювентус» намерен расстаться с шестью футболистами

Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал возможный уход нападающего Пауло Дибалы.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Индонезии

Обновлено вчера в 17:41
Общество

В Приморье объявили штормовое предупреждение

В Китае из-за тайфуна погибли 28 человек, передает «Синьхуа». Осадки могут достигать 30 мм и более за 1 час.
Обновлено в 00:29
Кино

Пять забытых героев кинобоевиков

Главный "шаолинец" хоть и появляется регулярно в проектах друзей, у того же Сталлоне в "Неудержимых", но, похоже, сниматься больше не будет.
Обновлено вчера в 18:00
Футбол

Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в колонии общего режима №4 города Алексеевка Белгородской области, вместе с командой заключенных "Золотой лев" обыграли клуб Олимп ПФЛ "Салют".
Обновлено вчера в 05:44
Наука

У мух-долгожителей изучили активность генов

Обновлено 09 августа в 00:00
Политика

В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии

Обновлено вчера в 06:56
Общество

Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис

Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено вчера в 05:29
Авто

Названы ТОП-5 ошибок водителя, которые наносят вред МКПП

Ну и последней пятой ошибкой водителя назвали начало движения на задней передаче, когда автомобиль полностью не остановился.
Обновлено вчера в 12:50
Общество

Опасная деталь на фото американской школьницы едва не стоила ей жизни

Американская школьница Брук Миллс во время позирования для фотографии оказалась в опасной близости с ядовитой змеей.
Обновлено вчера в 09:49
Экономика

Правительство одобрило решение о выделении средств для форума «ПроеКТОриЯ»

Правительство РФ на заседании в четверг поддержало решение о финансовом обеспечении мероприятий по подготовке к проведению Всероссийского форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" в Ярославле, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 05:16
Единоборства

Шевченко защитила титул чемпионки UFC в бою с Кармуш

Представительница Киргизии Валентина Шевченко защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе в бою с американкой Лиз Кармуш на турнире в Уругвае.
Обновлено в 00:54
Армия и оружие

Военный эксперт рассказал, кто победит в «морском бое» между РФ и США

Силы НАТО в Черном море будут уничтожены в «первые часы» военного конфликта в море в случае «морского боя» с Россией.
Обновлено в 00:44
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное