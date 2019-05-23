Футбол

Краснодар — Рубин 0:0 (1-й тайм)Sportbox.RU 05:17

Краснодар — Рубин
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
30′
Руслан Камболов
Артур Сагитов
«Краснодар» на своем поле примет «Рубин» в матче 30-го тура чемпионата России. Краснодарский клуб нанес на газон своего стадиона номера 33 и 77 в честь полузащитников Маурисио Перейры и Шарля Каборе.
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