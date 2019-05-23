Футбол
Краснодар — Рубин 0:0 (1-й тайм)Sportbox.RU 05:17
|30′
Руслан Камболов
Артур Сагитов
Краснодар
Расстановка 4‑5‑1
39
Сафонов
89
Стоцкий
5
Спаич
4
Мартынович
98
Петров
33
Перейра
77
Каборе
8
Газинский
16
Классон
7
Вандерсон
9
Ари
21
Бабурин
91
Устинов
5
Уремович
65
Сагитов
80
Сорокин
69
Степанов
7
Подберезкин
6
Башкиров
15
Коновалов
19
Байрамян
10
Полоз
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
«Краснодар» на своем поле примет «Рубин» в матче 30-го тура чемпионата России. Краснодарский клуб нанес на газон своего стадиона номера 33 и 77 в честь полузащитников Маурисио Перейры и Шарля Каборе.
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