Французский полузащитник "Краснодара" Реми Кабелла выйдет на поле с первых минут в составе команды в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с португальским "Порту", сообщается на сайте УЕФА.

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Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч с «Порту»

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