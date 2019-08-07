Футбол
«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионовВести.Ru 15:00
Руслан Камболов
|28′
|39′
Данилу Перейра
|49′
Romário Baró
|56′
Romário Baró
Луис Диас
Маркус Берг
Ари
|62′
|63′
Хесус Корона
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
|66′
Руслан Камболов
Йоун Гудни Фьоулюсон
|72′
|74′
Тикиньо Соарес
Зе Луиш
|85′
Хесус Корона
Отавио
|89′
Сержиу Оливейра
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
7
Кабелла
3
Фьоулюсон
52
Вильена
10
Вандерсон
9
Ари
93
Сулейманов
32
Марчесин
18
Манафа
5
Маркано
3
Пепе
13
Теллес
25
Отавио
27
Оливейра
22
Перейра
7
Диас
11
Марега
20
Зе Луиш
Порту
Расстановка 4‑4‑2
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на поле домашнего стадиона проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. У победителей встречи единственный мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 19:34, Вашингтон
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