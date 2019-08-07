В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на поле домашнего стадиона проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. У победителей встречи единственный мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.

«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов

Политика Памфилова оценила возможность вотума недоверия главе Мосгоризбиркома Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с представителями КПРФ допустила возможность рассмотрения вопроса о вотуме недоверия руководителю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову, сообщает «РИА Новости».

Экономика «Делимобиль» планирует IPO на Московской бирже в конце 2020 года Каршеринговый сервис "Делимобиль" может провести IPO на Московской бирже в конце 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Происшествия В ДТП с автобусом под Новороссийском погибли три человека Три человека, включая ребенка, погибли и 42 пострадали в результате ДТП под Новороссийском, где после лобового столкновения автобус и легковушка упали с обрыва, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

Политика Зеленский заявил, что Крым вернется в состав Украины Подконтрольный России Крым под возвратится под юрисдикцию Украины. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Финансы Курс юаня снизили до минимума с декабря 2018 года Народный банк Китая 5 августа понизил курс жэньминьби (официальное название валюты Китая) на 229 базисных пунктов — до отметки 6,9225 юаня за доллар.

Экономика Минздрав объяснил срыв госзакупок жизненно важных лекарств Минздрав объяснил, что срыв госзакупок жизненно важных лекарств происходит из-за того, что заказчики неверно толкуют законы в сфере госзакупок.

Здоровье Ученые опровергли пользу БАДов в борьбе с заболеваниями сердца Американская некоммерческая организация Mayo Clinic протестировала эффективность БАДов при заболеваниях сердца.

Здоровье Малахов опроверг заявление ведущего «Би-би-си» о толстых людях Автор книг о здоровом образе жизни, травник Геннадий Малахов в беседе с iReactor опроверг мнение ведущего «Би-би-си» Майкла Бюерка, который заявил, что Национальной службе здравоохранения не стоит тратить деньги на лечение полных людей.

Хоккей «Ак Барс» разгромно проиграл «Барысу» «Ак Барс» в своем втором предсезонном матче под руководством Дмитрия Квартальнова потерпел поражение от хозяина турнира «Барыса» со счетом 1:6. Единственный гол у казанцев забил канадский нападающий Мэттью Фрэттин.

Экономика Россия может заместить Китаю американские товары, заявил Орешкин Российские товары могут заменить американские в условиях торговой войны Китая с США, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

Армия и оружие Пентагон заявил о возрождении ИГ в Ираке и Сирии Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) начала укреплять подпольную сеть в Сирии и Ираке, говорится в докладе (.pdf) генерального инспектора Пентагона Гленна Файна по итогам операции «Непоколебимая решимость» за последний квартал.

Общество Непогашенные кредиты имеются у 51% российских семей В России живет в долг каждая вторая семья 7 августа. Непогашенный кредит, как выяснилось, имеется у половины семей в России.

Футбол «Эвертон» арендовал футболиста «Монако» Сидибе Английский футбольный клуб «Эвертон» объявил о переходе на правах аренды защитника «Монако» Джибриля Сидибе.

Гаджеты Samsung представила два новых смартфона Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.

Наука Употребление кофе не сказалось на крепости сна Употребление кофе и чая перед сном никак не сказалось на крепости сна.

Политика Глава МИД Британии обсудил с Трампом заключение торгового соглашения Рааб отметил, что Трамп очень тепло отзывается о Великобритании и испытывает большой энтузиазм по поводу возможности подписания нового соглашения между Вашингтоном и Лондоном после брексита.

Политика Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.

Общество В ООН составили «Руководство по спасению мира для лентяев» ООН презентовала «Руководство по спасению мира для лентяев», в котором описаны действия, необходимые для развития и сохранения мира.