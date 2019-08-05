Футбол

«Краснодар» показал, как готовится к матчу с «Порту» в Лиге чемпионовКубанские новости вчера в 01:12

Краснодар — Порту
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, вчера
Стадион «Краснодар»
Руслан Камболов
28′
39′
Данилу Перейра
49′
Ромариу Баро
56′
Ромариу Баро
Луис Диас
Маркус Берг
Ари
62′
63′
Хесус Корона
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
66′
Руслан Камболов
Йоун Гудни Фьоулюсон
72′
74′
Тикиньо Соарес
Зе Луиш
85′
Хесус Корона
Отавио
89′
Сержиу Оливейра
На матч Лиги чемпионов УЕФА между футбольными клубами «Краснодар» и «Порту» проданы все билеты. Билеты на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между «Краснодаром» и португальским «Порту» распространяются перекупщиками с повышением цены почти в семь раз.
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