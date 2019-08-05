Футбол
«Краснодар» показал, как готовится к матчу с «Порту» в Лиге чемпионовКубанские новости вчера в 01:12
Руслан Камболов
|28′
|39′
Данилу Перейра
|49′
Ромариу Баро
|56′
Ромариу Баро
Луис Диас
Маркус Берг
Ари
|62′
|63′
Хесус Корона
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
|66′
Руслан Камболов
Йоун Гудни Фьоулюсон
|72′
|74′
Тикиньо Соарес
Зе Луиш
|85′
Хесус Корона
Отавио
|89′
Сержиу Оливейра
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
7
Кабелла
3
Фьоулюсон
52
Вильена
10
Вандерсон
9
Ари
93
Сулейманов
32
Марчесин
18
Манафа
5
Маркано
3
Пепе
13
Теллес
25
Отавио
27
Оливейра
22
Перейра
7
Диас
11
Марега
20
Зе Луиш
Порту
Расстановка 4‑4‑2
На матч Лиги чемпионов УЕФА между футбольными клубами «Краснодар» и «Порту» проданы все билеты. Билеты на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между «Краснодаром» и португальским «Порту» распространяются перекупщиками с повышением цены почти в семь раз.
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