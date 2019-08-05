На матч Лиги чемпионов УЕФА между футбольными клубами «Краснодар» и «Порту» проданы все билеты. Билеты на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между «Краснодаром» и португальским «Порту» распространяются перекупщиками с повышением цены почти в семь раз.

«Краснодар» показал, как готовится к матчу с «Порту» в Лиге чемпионов

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Происшествия В Челябинской области семья отравилась неизвестным веществом Действительно, в региональном Минздраве подтвердили: все обратившиеся в состоянии средней степени тяжести, но отравление угарным газом не подтверждается.

Политика Зеленский заявил, что Крым вернется в состав Украины Подконтрольный России Крым под возвратится под юрисдикцию Украины. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Общество МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге после объявления Финляндией о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.

Общество У берегов России впервые обнаружили сельдяного короля В Приморском крае нашли редкую рыбу - сельдяного короля, это первый случай, когда его обнаружили у российских берегов.

Политика Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, чтобы попросить сделать так, чтобы украинские военные не гибли на Донбассе.

Кино Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.

Политика Зеленский обещает провести земельную реформу на Украине Земельная реформа на Украине должна быть проведена до конца 2019 года, заявил президент Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции, сообщает информагентство "Укринформ".

Хоккей Нападающий Эндрю Кэлоф пополнил состав «Трактора» Нападающий Эндрю Кэлоф перешёл в хоккейный клуб «Трактор», информирует официальный сайт челябинского клуба.

Футбол «Славия» отказалась продавать своих игроков «Спартаку» Руководитель «Славии» Ярослав Тврдик опроверг слухи о возможном переходе игроков своего клуба в московский «Спартак».

Политика В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.

Общество Атмосферный фронт к вечеру принесет в Москву ливни Атмосферный фронт подойдет к Москве к 20:00, он принесет ливни со шквалистым ветром, которые могут продолжаться до утра пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Политика Зеленский встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем «Президент Украины Владимир Зеленский в рамках второго дня официального визита в Турцию 8 августа встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем», — говорится в сообщении.

Музыка Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.

Футбол Заха попросил у «Кристал Пэлас» трансфер Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха попросил команду выставить себя на трансфер, информирует Sky Sports.

Гаджеты Apple предупредила пользователей iPhone о ремонте батарей Apple выпустили новое программное обеспечение, которое определяет, была ли установлена батарея для iPhone без официального ключа аутентификации.

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Происшествия СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.

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