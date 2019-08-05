«Краснодар» сыграет с португальским «Порту» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч пройдёт 7 августа в Краснодаре. Команды ранее не встречались друг с другом.

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