Футбол

Краснодар — Порту 0:0 (1-й тайм)REGNUM 04:38

Краснодар — Порту
0 – 0
1-й тайм
Лига чемпионов, Квалификация
Стадион «Краснодар»
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
  
98
Петров
  
4
Мартынович
  
5
Спаич
  
6
Рамирес
  
7
Кабелла
  
77
Камболов
  
52
Вильена
  
10
Вандерсон
  
33
Берг
  
21
Намли
  
32
Марчесин
  
18
Манафа
  
5
Маркано
  
3
Пепе
  
13
Теллес
  
17
Корона
  
27
Оливейра
  
22
Перейра
  
8
Baró
  
11
Марега
  
29
Соарес
  
Порту
Расстановка 4‑4‑2
«Краснодар» сыграет с португальским «Порту» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч пройдёт 7 августа в Краснодаре. Команды ранее не встречались друг с другом.
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