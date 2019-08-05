Футбол
Краснодар — Порту 0:0 (1-й тайм)REGNUM 04:38
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
7
Кабелла
77
Камболов
52
Вильена
10
Вандерсон
33
Берг
21
Намли
32
Марчесин
18
Манафа
5
Маркано
3
Пепе
13
Теллес
17
Корона
27
Оливейра
22
Перейра
8
Baró
11
Марега
29
Соарес
Порту
Расстановка 4‑4‑2
«Краснодар» сыграет с португальским «Порту» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч пройдёт 7 августа в Краснодаре. Команды ранее не встречались друг с другом.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:22, Вашингтон
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