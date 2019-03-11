Футбол

Краснодар — Оренбург 2:2РИА Новости 10:46

Краснодар — Оренбург
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Маурисио Перейра
23′
41′
Алексей Сутормин
Дмитрий Стоцкий
Дмитрий Скопинцев
46′
46′
Никита Маляров
Вадим Афонин
Ари
64′
Шарль Каборе
Кристоффер Ольссон
65′
72′
Савелий Козлов
Дмитрий Скопинцев
73′
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
80′
83′
Алексей Сутормин
Андрей Козлов
Магомед Сулейманов
86′
89′
Адессойе Ойеволе
Футболисты "Краснодара" победили "Оренбург" в домашнем матче 19-го тура молодежного первенства России. Встреча, состоявшаяся в понедельник в Краснодаре, завершилась волевой победой хозяев поля со счетом 2:1.
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