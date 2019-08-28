Футбол

ЮГ TimesЮГ TimesКраснодар — Олимпиакос 1:2

Краснодар — Олимпиакос
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Плей-офф, вчера
Стадион «Краснодар»
Даниил Уткин
10′
11′
Юссеф Эль-Араби
Дмитрий Стоцкий
25′
Магомед Сулейманов
Юнес Намли
32′
48′
Юссеф Эль-Араби
Сергей Петров
Дмитрий Скопинцев
56′
65′
Рубен Семеду
Папе Абу Сиссе
Даниил Уткин
Иван Игнатьев
67′
Юнес Намли
70′
73′
Юссеф Эль-Араби
Хиляль Судани Эль-Араби
Кристоффер Ольссон
75′
Урош Спаич
76′
83′
Даниэл Поденсе
Мохамед Камара
0+ Сегодня ФК «Краснодар» впервые сыграет в главном футбольном турнире Европы – Лиге Чемпионов. В раунде плей-офф краснодарская команда примет греческий «Олимпиакос». Эту встречу откроет гимн турнира, сообщает «Комсомольская правда-Кубань».
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