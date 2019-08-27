Вандерсон слева отпасовал в штрафную Бергу, швед перевел мяч в центр, откуда Уткин точно пробил в левый от голкипера угол - 1:0, 10-я минута. Однако "Олимпиакосу" понадобилось всего 55 секунд, чтобы практически оформить себе путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.

Театры Александр Калягин провел сбор труппы театра «Et Cetera» На сборе труппы театра "Et Cetera", посвященном открытию 27 сезона, Александр Калягин рассказал о запланированных премьерах и гастролях нового театрального сезона, а режиссер Роберт Стуруа поделился с коллегами идеей нового спектакля по сказкам Гофмана.

Происшествия Сухая трава горит под Ростовом на площади 1,5 тыс. кв. м Сухая трава горит около города Батайска Ростовской области, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. В настоящее время увеличена группировка сил, участвующая в тушении пожара, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Политика Путин и Эрдоган прибыли на авиасалон МАКС-2019 в Жуковском Президенты России и Турции уже осмотрели новейший российский истребитель Су-57, Су-35, вертолёт Ка-62 и тяжелый вертолёт Ми-38 — эту машину Путин и Эрдоган осмотрели в том числе изнутри, поднявшись на борт.

Футбол «Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».

Политика Климкина опечалила позиция G7 по России Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что опечален отсутствием солидарной позиции G7 по отношении к России.

Экономика Philip Morris может воссоединиться с Altria Американская табачная компания Philip Morris International (PMI) официально сообщила, что ведет переговоры о слиянии с компанией Altria.

Теннис Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс менее чем за час Быстрее, чем в понедельник в Нью-Йорке, Серена Уильямс разбиралась с Шараповой лишь в 2007 году, в четвертьфинале турнира в Майами, где российская теннисистка также зацепила по одному гейму в каждой партии и продержалась на одну минуту меньше.

Экономика Дочерняя компания «Ростеха» требует от Boeing 120 млн долларов Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, а с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы.

Экономика В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия Грозный отвергает причастность к убийству в Берлине выходца из Чечни «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Чечни сообщает об отрицании Грозного своей причастности к расправе над бывшим жителем республики, проживавшем в Германии.

Политика Песков высказался о возможности перерождения G7 в G8 Участие России в саммите G7 и переход формата «большой семерки» в «восьмерку» не является самоцелью для России.

Шоу-бизнес Любовь Успенская показала снимок топлес на отдыхе в Испании Любовь Успенская отправилась на отдых в Испании, где загорает под ярким солнцем.

Экономика Раскрыт объем «секретной» экономики России Заместитель руководителя Росстата Ирина Максакова пояснила, что ведомство не публикует эти сведения из-за секретности.

Политика В Италии возобновился диалог о формировании нового правительства В Италии возобновился диалог о формировании нового правительства после того, как популистская партия «Движение пяти звезд» (M5S) и левоцентристская Демократическая партия (PD) пришли к соглашению, что Джузеппе Конте останется на посту премьер-министра.

Наука Синдром беспокойных ног приводит к суициду Исследование показало, что жертвы синдрома беспокойных ног почти в три раза чаще рискуют столкнуться с самоповреждениями или совершить попытку суицида.

Музыка Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна» Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».

Политика Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз» В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".

Политика ЦИК Абхазии назначил второй тур выборов президента на 8 сентября Центризбирком Абхазии на заседании во вторник назначил второй тур выборов президента республики на 8 сентября, передает корреспондент ТАСС.

Религия Почему православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы В среду, 28 августа, православные отмечают великий праздник - Успение Пресвятой Богородицы.

Общество Во Владивостоке ликвидируют последствия сильного дождя Во Владивостоке из-за сильного ливня затопило дороги и жилые дома, сообщает "Интерфакс".

Политика «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60% Избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Коваленко заявила, что государственный концерн «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%.

Политика Пауло Коэльо извинился перед французами за президента Бразилии Бразильский писатель Пауло Коэльо в видеообращении раскритиковал президента своей страны Жаира Болсонару и принес извинения французам за высказывания политика.

Экономика МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней Министерство внутренних дел (МВД) России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас.

Политика Эрдоган назвал тесным салон нового российско-китайского самолета CR929 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с президентом России Владимиром Путиным посетил международный авиационно-космический салон МАКС-2019 в Подмосковье, в ходе которого осмотрел российско-китайский самолет CR929 и остался недоволен, сообщает mk.ru.

Политика Китайские компании купили большинство акций украинской «Мотор Сич» По информации директора по связям с общественностью предприятия "Мотор Сич" Анатолия Малыша, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group купили более 50% акций единственного на Украине производителя авиационных двигателей "Мотор Сич", передает ТАСС со ссылкой на "Общественное ТВ".