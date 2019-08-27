Футбол
Российская газетаКраснодар — Олимпиакос 1:2
Лига чемпионов, Плей-офф, вчера
Стадион «Краснодар»
Даниил Уткин
|10′
|11′
Юссеф Эль-Араби
Дмитрий Стоцкий
|25′
Магомед Сулейманов
Юнес Намли
|32′
|48′
Юссеф Эль-Араби
Сергей Петров
Дмитрий Скопинцев
|56′
|65′
Рубен Семеду
Папе Абу Сиссе
Даниил Уткин
Иван Игнатьев
|67′
Юнес Намли
|70′
|73′
Юссеф Эль-Араби
Хиляль Судани Эль-Араби
Кристоффер Ольссон
|75′
Урош Спаич
|76′
|83′
Даниэл Поденсе
Мохамед Камара
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
1
Крицюк
11
Скопинцев
5
Спаич
3
Фьоулюсон
89
Стоцкий
14
Ольссон
52
Вильена
17
Игнатьев
21
Намли
33
Берг
10
Вандерсон
1
Са
14
Элабделлауи
66
Сиссе
20
Мерья
21
Цимикас
19
Масурас
5
Бухалакис
28
Вальбуэна
8
дос Сантос
4
Камара
2
Судани
Олимпиакос
Расстановка 4‑5‑1
Вандерсон слева отпасовал в штрафную Бергу, швед перевел мяч в центр, откуда Уткин точно пробил в левый от голкипера угол - 1:0, 10-я минута. Однако "Олимпиакосу" понадобилось всего 55 секунд, чтобы практически оформить себе путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.
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В чудо «Краснодара» верилось 50 секунд. Провожаем краснодарцев из Лиги чемпионов
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