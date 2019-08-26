Вандерсон слева отпасовал в штрафную Бергу, швед перевел мяч в центр, откуда Уткин точно пробил в левый от голкипера угол - 1:0, 10-я минута. Однако "Олимпиакосу" понадобилось всего 55 секунд, чтобы практически оформить себе путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.

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Политика NYT рассказала о вербовке Китаем шпионов через LinkedIn Представители контрразведывательных служб ряда западных стран заявили об росте использования социальных сетей иностранными агентами для вербовки шпионов, наибольшую активность в этой сфере проявляет Китай, а LinkedIn - самая популярная площадка для вербовки, пишет The New York Times.

Здоровье Более двухсот тысяч доз вакцины от гриппа поступили в Томскую область Холдинг "Нацимбио", принадлежащий госкорпорации "Ростех", приступил к отгрузкам в регионы вакцин против гриппа; в рамках первого этапа в Томскую область будет поставлено более 245 тысяч доз вакцины, включая более 61 тысячу доз вакцины для детей, сообщает во вторник пресс-служба "Нацимбио".

Армия и оружие Из-за обострения в Сирии Эрдоган прилетит в Москву Президент Турции Реджеп Эрдоган летит в Москву на срочные переговоры с Владимиром Путиным — два лидера обсудят обострившуюся ситуацию в сирийском Идлибе, где продолжают наступление подконтрольные Дамаску силы.

Здоровье Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.

Теннис Кузнецова проиграла Ан в первом круге US Open Россиянка Светлана Кузнецова не смогла выйти во второй круг турнира US Open. В двух сетах она проиграла американке Кристи Ан.

Политика Путин угостил Эрдогана отечественным мороженым Ранее News.ru писал, что мороженое, которым президент России Владимир Путин угостился во время МАКС в 2017 году, подорожало.

Экономика Раскрыт объем «секретной» экономики России Ведомство еще не публиковало данные за 2018 год, однако показатель мог еще снизиться, поскольку в Росстате заявляли об уменьшении «приобретения продуктов интеллектуальной собственности и других активов, не включаемых в состав инвестиций в основной капитал».

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Политика Пушков высказался о заявлении Макрона о конце доминирования Запада Сенатор Алексей Пушков согласился с заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что доминирование Запада движется к концу.

Экономика Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Политика Путин прилетел в новый аэропорт Саратова Президент России Владимир Путин прилетел в новый аэропорт Саратова — Гагарин.

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Происшествия Актера «Ленфильма» избили на остановке в Петербурге Актера киностудии «Ленфильм» Марка Коваля избили в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 28 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Политика Handelsblatt: санкции против «Северного потока-2» нанесут ущерб США Деловая газета Германии Handelsblatt сообщила, что американские санкции против компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" могут нанести ущерб США.

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Наука Колебания работы дофамина повлияли на принятие рискованных решений Стремление к принятию более рискованных решений объясняется колебаниями в активности отделов мозга, входящих в дофаминергическую систему.

Политика Необычная посадка Су-57 в Жуковском попала на видео Во вторник, 27 августа, в Сети появилось видео нестандартной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском.

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Армия и оружие Эксперты оценили готовность ядерной системы «Борей» — «Булава» Атомные подлодки проекта 955 "Борей" обычно проводят пуски межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава-30" из Баренцева и Белого морей, что может говорить о недостаточной отработке или неготовности некоторых элементов системы "Борей" — "Булава", считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.