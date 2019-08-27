Футбол

REGNUMREGNUMКраснодар — Олимпиакос 1:1 (1-й тайм)

Краснодар — Олимпиакос
1 – 1
1-й тайм
Лига чемпионов, Плей-офф
Стадион «Краснодар»
Даниил Уткин
10′
11′
Юссеф Эль-Араби
«Краснодар» сыграет с греческим «Олимпиакосом» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча пройдёт 27 августа в Краснодаре. В первом матче, который прошёл 21 августа в Греции, «Олимпиакос» одержал победу с разгромным счётом 4:0.
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