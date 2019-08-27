Футбол
REGNUMКраснодар — Олимпиакос 1:1 (1-й тайм)
Лига чемпионов, Плей-офф
Стадион «Краснодар»
Даниил Уткин
|10′
|11′
Юссеф Эль-Араби
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
1
Крицюк
98
Петров
5
Спаич
3
Фьоулюсон
89
Стоцкий
14
Ольссон
52
Вильена
47
Уткин
93
Сулейманов
33
Берг
10
Вандерсон
1
Са
14
Элабделлауи
3
Семеду
20
Мерья
21
Цимикас
19
Масурас
5
Бухалакис
28
Вальбуэна
8
дос Сантос
10
Поденсе
11
Эль-Араби
Олимпиакос
Расстановка 4‑5‑1
«Краснодар» сыграет с греческим «Олимпиакосом» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча пройдёт 27 августа в Краснодаре. В первом матче, который прошёл 21 августа в Греции, «Олимпиакос» одержал победу с разгромным счётом 4:0.
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