Футбол
«Краснодар» — «Локомотив»: Сулейманов сравнял счет в матчеСпорт-Экспресс 12:44
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов забил гол на 42-й минуте матча 7-го тура РПЛ против «Локомотива». Полузащитник «быков» Вандерсон на левом фланге заметил открывание защитника Дмитрия Стоцкого в штрафной и отдал зрячий пас.
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Сулейманов и Игнатьев в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Локомотивом»
Кубанские новости11:04
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