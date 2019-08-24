Футбол

«Краснодар» — «Локомотив»: Сулейманов сравнял счет в матчеСпорт-Экспресс 12:44

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов забил гол на 42-й минуте матча 7-го тура РПЛ против «Локомотива». Полузащитник «быков» Вандерсон на левом фланге заметил открывание защитника Дмитрия Стоцкого в штрафной и отдал зрячий пас.
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«Краснодар» – «Локомотив». Сулейманов сравнял счет

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