Футбол
Краснодар — Крылья Советов 0:0 (2-й тайм)Евро-футбол.ру 09:31
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
|5′
Артем Тимофеев
|30′
Мирал Самарджич
Александр Мартынович
|54′
|58′
Мохаммед Рабиу
Пол Антон
Сергей Петров
|62′
|64′
Владимир Полуяхтов
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
11
Скопинцев
8
Газинский
77
Каборе
33
Перейра
7
Вандерсон
85
Игнатьев
16
Классон
1
Рыжиков
2
Полуяхтов
90
Бурлак
5
Самарджич
39
Денисов
10
Ананидзе
28
Антон
40
Тимофеев
19
Самедов
8
Корниленко
70
Зиньковский
Крылья Советов
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча с "Крыльями Советов" в эфире канала "Матч Премьер".
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