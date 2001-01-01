Футбол

Краснодар — Крылья Советов 0:0 (2-й тайм)Евро-футбол.ру 09:31

Краснодар — Крылья Советов
0 – 0
2-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
5′
Артем Тимофеев
30′
Мирал Самарджич
Александр Мартынович
54′
58′
Мохаммед Рабиу
Пол Антон
Сергей Петров
62′
64′
Владимир Полуяхтов
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча с "Крыльями Советов" в эфире канала "Матч Премьер".
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