Футбол

Тульский «Арсенал» проигрывает «Краснодару» после первого тайма
Тульская служба новостей
09:24

Краснодар — Арсенал (Тула)
3 – 0
2-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
5′
Лука Джорджевич
Вандерсон Соуза
40′
Шарль Каборе
41′
45′
Максим Беляев
Иван Игнатьев
48′
53′
Зелимхан Бакаев
64′
Сергей Ткачев
Игорь Горбатенко
Маурисио Перейра
Юрий Газинский
71′
71′
Зелимхан Бакаев
Эванс Кангва
Дмитрий Стоцкий
Магомед Сулейманов
73′
Магомед Сулейманов
76′
Вандерсон Соуза
Торнике Окриашвили
79′
Тульский "Арсенал" проигрывает после первого тайма "Краснодару" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги – 0:1.Напомним, "канониры" играют на выезде. Ворота Михаила Левашова на 40-й минуте с подачи Сергея Петрова поразил Вандерсон.
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