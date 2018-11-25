Футбол

«Краснодар» — «Арсенал»: стали известны составы команд
Чемпионат
07:21

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и тульского «Арсенала» на матч 15-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча состоится сегодня, 25 ноября, на стадионе ФК «Краснодар». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Чемпионат07:21

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«Краснодар» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Евро-футбол.ру08:10

«Краснодар» и «Арсенал» огласили стартовые составы

Sportbox.RU07:40

«Краснодар» и «Арсенал» огласили стартовые составы

Матч ТВ07:40

«Краснодар» — «Арсенал»: Синицын и Газинский остались в запасе

Sport24.ru07:31

«Краснодар» — «Арсенал»: стали известны составы команд

Чемпионат07:21

«Краснодар» – «Арсенал»: Беляев и Мирзов в старте

Спорт-Экспресс07:56

«Краснодар» – «Арсенал» Тула. Стали известны стартовые составы команд

Sports.ru05:05
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