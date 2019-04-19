Футбол
Краснодар - Зенит: прогноз на матч 24-го тура РПЛPrognozist 06:34
Вообще, ключевым станут 3 матча с участием «Ростова» у себя дома: они сыграют в 25-м туре с «Локо», через тур в 27-м с «Краснодаром» и за тур до конца чемпионата с «Зенитом» - вот тут всё и решится.
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