Футбол
«Краснодар-2» вырвал победу у «Енисея» в КрасноярскеSportbox.RU 05:59
ФНЛ, сегодня
|87′
Иван Таранов
|90′+4′
Александр Черников
«Енисей» на своем поле потерпел поражение от «Краснодара-2» в матче 5-го тура первенства ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 0:1. Победу краснодарской команде принес гол Ивана Таранова в концовке игры.
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