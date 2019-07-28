Футбол

«Краснодар-2» вырвал победу у «Енисея» в КрасноярскеSportbox.RU 05:59

Енисей — Краснодар-2
0 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
87′
Иван Таранов
90′+4′
Александр Черников
«Енисей» на своем поле потерпел поражение от «Краснодара-2» в матче 5-го тура первенства ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 0:1. Победу краснодарской команде принес гол Ивана Таранова в концовке игры.
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