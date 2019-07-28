«Енисей» на своем поле потерпел поражение от «Краснодара-2» в матче 5-го тура первенства ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 0:1. Победу краснодарской команде принес гол Ивана Таранова в концовке игры.

«Краснодар-2» вырвал победу у «Енисея» в Красноярске

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