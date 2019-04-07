Футбол
«Краснодар-2» в гостях обыграл «Спартак-2»Sportbox.RU 09:30
ФНЛ, сегодня
Стадион «Академия Спартак»
|32′
Герман Онугха
|57′
Герман Онугха
Александр Руденко
|61′
Солтмурад Бакаев
|71′
|81′
Арутюн Григорян
В матче 30-го тура ФНЛ «Краснодар-2» в гостях вырвал победу у «Спартака-2». Встреча закончилась победой гостей со счетом 3:2. Дублем в составе «Краснодара-2» отметился Герман Онугха, один из мячей он забил с пенальти.
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