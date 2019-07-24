Аутсайдеры ФНЛ "Краснодар-2" и "Текстильщик" провели матч четвёртого тура. В середине второго тайма счет открыли гости благодаря голу Максима Гайдукова, но одержать первую победу все же не смогли, пропустив через шесть минут с 11-метрового, который исполнил Иван Таранов - 1:1.

«Краснодар-2» снова не победил, «Текстильщик» набрал первое очко в ФНЛ

Армия и оружие Индия проведет свои первые военно-космические учения До конца текущей недели вооруженные силы Индии проведут первые военно-космические учения IndSpaceEx.

Политика Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.

Политика Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, которая не проходит в новую Раду Украины, назвал прошедшие выборы "самыми позорными", а президента Владимира Зеленского - "пародией на диктатора".

Культура Стал известен лонг-лист Букеровской премии Длинный список соискателей Букеровской премии (Man Booker Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке, обнародован в среду в Лондоне.

Интернет Microsoft случайно раскрыла, как изменится Windows 10 Компания Microsoft преждевременно выпустила следующее обновление операционной системы Windows 10, показав новый дизайн меню "Пуск".

Политика Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании Еще весной палата общин заблокировала этот вариант, а уже сегодня во главе правительства оказался человек, который готов пойти на выход из ЕС без сделки, и именно эта готовность и стала его главным преимуществом в борьбе за пост премьер-министра.

Общество Сделать образование бесплатным в приграничных регионах предложили в ГД Чтобы повысить привлекательность вузов в приграничных регионах России, в ГД предложили создать режим полностью бесплатного образования для студентов, которые в этих регионах проживают.

Кино Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль» В интернете опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль» компании Amalgama Studio.

Происшествия В Турции ранили белорусского дипломата Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Происшествия Гудкова вызвали в качестве свидетеля на допрос в московский СК Оппозиционер Дмитрий Гудков сообщил, что он проходит свидетелем по делу о воспрепятствовании работы Мосгоризбиркома, обыски в его квартире завершены.

Шоу-бизнес Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015» Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.

Авто В России подорожал кроссовер Hyundai Tucson Как сообщает портал «Цена Авто», в России подорожал кроссовер Hyundai Tucson в пяти комплектациях из двенадцати представленных.

Общество В Сибири и на Дальнем Востоке горят два миллиона гектаров леса В МЧС пообещали усилить группировку специалистов и техники для тушения пожаров в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае, сообщает РИА Новости.

Происшествия Навального арестовали на 30 суток Симоновский суд Москвы отправил блогера Алексея Навального под административный арест на 30 суток.

Кино Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.

Авто Что изменится в жизни россиян с 1 августа Документы без нотариуса С 1 августа участники долевой собственности смогут проводить некоторые сделки по отчуждению недвижимости без нотариального удостоверения — в простой письменной форме.

Культура В четверг пройдёт литературный вечер к 90-летию Василия Шукшина Мероприятие посвящено 90-летию со дня рождения писателя, актёра, любимого народом режиссёра Василия Макаровича Шукшина.

Гаджеты Fujifilm представила камеру, распознающую номера авто за 1 километр Модель камеры видеонаблюдения от Fujifilm носит название SX800, а ее особенностью становится 40-кратный зум, который как раз и позволит распознавать номерные знаки автомобилей на расстоянии в один километр.

Экономика Госдума запретила частным МФО выдавать займы под залог жилья Госдума приняла закон, который запрещает частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы гражданам под залог жилья.

Политика В США оштрафовали Facebook на $5 млрд Федеральная комиссия по торговле США наложила штраф в размере $5 млрд на Facebook Inc. и заявила об ужесточении требований для соцсети к охране личных данных.