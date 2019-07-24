Футбол

«Краснодар-2» снова не победил, «Текстильщик» набрал первое очко в ФНЛЕвро-футбол.ру 11:55

Аутсайдеры ФНЛ "Краснодар-2" и "Текстильщик" провели матч четвёртого тура. В середине второго тайма счет открыли гости благодаря голу Максима Гайдукова, но одержать первую победу все же не смогли, пропустив через шесть минут с 11-метрового, который исполнил Иван Таранов - 1:1.
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«Текстильщик» Бояринцева заработал первое очко в ФНЛ, сыграв вничью с «Краснодаром-2»

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