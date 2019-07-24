Футбол
«Краснодар-2» снова не победил, «Текстильщик» набрал первое очко в ФНЛЕвро-футбол.ру вчера в 11:55
Аутсайдеры ФНЛ "Краснодар-2" и "Текстильщик" провели матч четвёртого тура. В середине второго тайма счет открыли гости благодаря голу Максима Гайдукова, но одержать первую победу все же не смогли, пропустив через шесть минут с 11-метрового, который исполнил Иван Таранов - 1:1.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Текстильщик» Бояринцева заработал первое очко в ФНЛ, сыграв вничью с «Краснодаром-2»
Sport24.ruвчера в 12:01
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 01:37, Вашингтон
Политика
Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Великобритании
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Борису Джонсону по случаю его назначения на пост премьер-министра Великобритании.
Обновлено вчера в 12:30
Интернет
Microsoft случайно показала обновленное меню «Пуск» в Windows 10
Компания Microsoft раньше времени выпустила обновление ОС Windows 10, раскрыв новый дизайн меню «Пуск».
Обновлено в 00:40
Происшествия
Оставшихся в лагере «Холдоми» детей вывезут 25 июля
Обновлено вчера в 23:28
Здоровье
Названы некоторые хронические болезни, которые вызывают рак
Болезни, которые вызывают рак (онкологические заболевания), назвали медицинские специалисты.
Обновлено вчера в 15:22
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты
Обновлено вчера в 19:39
Политика
Премьер-министр Малайзии прокомментировал расследование по MH17
Лайнер "Малайзийских авиалиний", следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года.
Обновлено вчера в 13:08
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Шоу-бизнес
Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт
Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Пресс-секретарь Гудкова сообщил об обыске в квартире политика
Пресс-секретарь политика и кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова Алексей Обухов сообщил, что у того проходят обыски.
Обновлено вчера в 16:30
Армия и оружие
В Индии 41-летний F-16 сбил новейший российский МиГ-35
Обновлено 22 июля в 06:40
Политика
Путин призвал помнить о причинах русской эмиграции
Обновлено вчера в 15:20
Наука
Почему люди убивают: мозг убийц выглядит иначе, чем у обычных людей
Чем мозг преступника, совершившего убийство, отличается от мозга обычного человека, выяснили ученые.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено вчера в 15:02
Общество
В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.
Обновлено вчера в 22:51
Футбол
«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Брагой»
«Монако» провел товарищеский матч с португальской «Брагой». Встреча завершилась без забитых голов — 0:0.
Обновлено вчера в 17:31
Путешествия
Глава АТОР сообщила о распродаже путевок на конец июля
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила агентству новостей «Москва» о распродаже путевок в Болгарию, Доминиканскую республику и другие страны со скидками до 30-40%.
Обновлено вчера в 02:43
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить вопросы транзита газа
Исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил «Газпрому» провести новый раунд трехсторонних встреч по транзиту российского газа через Украину, который закончится, согласно договору, с 1 января 2020 года.
Обновлено вчера в 07:45
Общество
В Крыму призвали туристов объявить бойкот фотографам с животными
Ранее полиция начала проверку и устанавливает обстоятельства избиения туриста в Судаке несколькими неизвестными за отказ оплатить фотоснимок с животными.
Обновлено вчера в 10:29
Политика
Лавров анонсировал визит Медведева на Кубу
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
Грузовик с военными опрокинулся в Дагестане
Обновлено вчера в 13:32
Политика
Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований
Бывший президент Украины Пётр Порошенко пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено вчера в 07:20
Общество
Тысячи россиян потребовали ввести режим ЧС в Сибири из-за пожаров
Более 40 тыс. россиян оставили подписи под петицией с требованием ввести режим ЧС на территории Сибири из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено 23 июля в 23:21
Футбол
Заболотный забил первый гол за «Зенит-2»
Форвард Антон Заболотный забил первый гол за "Зенит-2" в матче против «Долгопрудного», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Обновлено в 01:12
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
Миллиардера-педофила нашли на полу камеры
Американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, нашли на полу камеры в городской тюрьме Нью-Йорка.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Технологии
Автомобилисты с 1 ноября смогут оформлять мелкие ДТП через приложение
Ожидается, что приложение для регистрации ДТП будет доступно на мобильных системах iOS и Android в середине осени.
Обновлено в 01:30