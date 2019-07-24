Аутсайдеры ФНЛ "Краснодар-2" и "Текстильщик" провели матч четвёртого тура. В середине второго тайма счет открыли гости благодаря голу Максима Гайдукова, но одержать первую победу все же не смогли, пропустив через шесть минут с 11-метрового, который исполнил Иван Таранов - 1:1.

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