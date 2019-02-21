Футбол

«Краснодар-2» обыграл «Пюник» в серии пенальтиЕвро-футбол.ру 10:34

На Кубке ФНЛ сыгран предпоследний матч турнира. В игре за 11-е место встретились "Пюник" и "Краснодар-2". Старт противостояния получился обоюдоострым, и команды провели по два мяча за полчаса.
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Защитник «Пюника» забил в свои и в чужие ворота в матче Кубка ФНЛ

Матч ТВ10:53

Защитник «Пюника» забил в свои и в чужие ворота в матче Кубка ФНЛ

Sportbox.RU10:53

«Краснодар-2» по пенальти обыграл «Пюник» в матче за 11-е место на Кипре

Спорт-Экспресс10:39

«Краснодар-2» обыграл в серии пенальти «Пюник» и занял 11-е место на Кубке ФНЛ

Sport24.ru10:39

«Краснодар-2» обыграл «Пюник» в серии пенальти

Евро-футбол.ру10:34

«Краснодар-2» обыграл ереванский «Пюник» и занял 11-е место на Кубке ФНЛ

Кубань 2412:27
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Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

Обновлено в 14:59
Космос

«Роскосмос» объявил о штатном пуске ракеты со спутником Egyptsat-A

Обновлено в 13:34
Футбол

Зенит — Фенербахче 3:1

Нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун сыграет с первых минут в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы со стамбульским "Фенербахче", сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 11:45
Спорт

Устюгова дисквалифицировали после конфликта с Клебо на чемпионате мира

Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован после конфликта с представителе Норвегии Йоханнесом Клэбо на чемпионате мира в австрийском Зеефельде, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:40
Спорт

Медведева лидирует после короткой программы в Финале Кубка России

Обновлено в 12:42
Транспорт

Первый пассажирский поезд проедет по Крымскому мосту 8 декабря

Обновлено в 15:22
Происшествия

Человек упал на рельсы на станции московского метро «Тропарево»

Движение поездов приостановлено на станции "Тропарево" Московского метрополитена из-за падения человека на рельсы.
Обновлено в 15:59
Культура

Скончалась актриса сериала «Глухарь» Дарья Егорычева

Актриса Дарья Егорычева, известная по сериалу "Глухарь", скончалась на 38-м году жизни в ночь на 21 февраля.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие

Группа военных кораблей Украины вышла из Одесского порта

Обновлено в 15:37
Экономика

В ПФР разъяснили новые правила индексации пенсий

Индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты будет происходить с учетом прожиточного минимума, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.
Обновлено в 06:45
Политика

Президент РФ подписал указ о призыве россиян на военные сборы

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2019 году.
Обновлено в 14:48
Футбол

Айнтрахт — Шахтер 4:1

Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обновлено в 11:06
Политика

Мадуро объявил о закрытии границы Венесуэлы с Бразилией

Обновлено в 12:49
Политика

Порошенко призвал лишить Россию права вето в Совбезе ООН

По словам господина Порошенко, за агрессивное поведение РФ в 1939 году исключили из Лиги Наций.
Обновлено вчера в 11:19
Футбол

В ЦСКА может перейти бразильский хавбек из «Васко да Гамы»

Обновлено вчера в 21:46
Армия и оружие

Найден дневник Малиновского с объяснением причин неудач в начале войны

Маршал Советского Союза Родион Малиновский считал главными причинами поражений Красной армии в начале Великой Отечественной войны с ошибками и непрофессиональными действиями командования.
Обновлено в 15:49
Авто

УАЗ Hunter отнесли к категории грузовиков

Обновлено в 12:09
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал националиста до 22 марта

Под арестом фигурант уголовного дела останется до 22 марта.
Обновлено в 15:47
Политика

Верзилов: убийцы российских журналистов в ЦАР прилетели из Донбасса

Убийцы российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева прилетели в ЦАР из Донбасса и улетели обратно после преступления.
Обновлено в 11:59
Наука

Черепаху из вымершего 100 лет назад вида нашли живой на Галапагосах

На острове Фердинанда из архипелага Галапагосских островов обнаружили гигантскую черепаху, считавшуюся вымершей еще 100 лет назад.
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия

В Каталонии около 30 человек пострадали в результате столкновений

В Каталонии 28 человек получили ранения в ходе столкновений протестующих с местной полицией Mossos d'Esquadra, сообщили в совете внутренних дел женералитета.
Обновлено в 08:49
Футбол

Бранислав Иванович: «Каждая игра во втором круге будет для „Зенита“, как финал»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал, что эмоции помогли одержать победу над «Фенербахче» (3:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и выйти в следующий раунд турнира.
Обновлено в 15:47
Общество

Елена Малышева неожиданно отреагировала на критику «танца матки»

Телеведущая Елена Малышева отреагировала на критику и призывы отстранить ее от эфиров после того, как как в одном из выпусков ее программы "Жить здорово!" актриса Светлана Галка выступила с песней и танцем в костюме матки.
Обновлено в 15:53
Общество

Децл успел назвать наследника перед смертью

«Кирилл незадолго до трагического дня озвучил свою волю в отношении своих прав: он попросил помочь подготовить документы таким образом, чтобы доход от управления правами на музыку, видео, товарные знаки и мерч поступал в пользу его сына», — написал он, пояснив, что таким образом Децл хотел защитить эти права от «нечестных действий третьих лиц и необдуманных решений».
Обновлено в 09:56
Происшествия

В Москве дагестанского блогера арестовали по подозрению в терроризме

Мещанский суд Москвы арестовал дагестанского блогера Алибека Мирзеханова, подозреваемого в участии в террористической группировке "Исламское государство"* и вербовке новых сторонников, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:49
Политика

Претензии Украины к «Северному потоку – 2» вызвали в ОБСЕ удивление

Попытки представителей балтийских стран и Украины изобразить «Северный поток – 2» как политический проект встретили непонимание и удивление в Парламентской ассамблее ОБСЕ (ПА ОБСЕ), заявил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Обновлено в 14:59
Шоу-бизнес

Представитель Пугачевой опровергла срочную операцию артистки

Елена Чупракова, концертный директор российской певицы Аллы Пугачевой, опровергла появившуюся в Сети информацию о том, что артистке провели срочную операцию на сердце.
Обновлено в 10:37
Политика

Госдума одобрила законопроект об ужесточении наказания за создание ОПГ

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности для лидеров организованных преступных групп (ОПГ).
Обновлено в 04:39
Футбол

Оздоев рассказал, что напугало «Фенербахче» в Санкт-Петербурге

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев после победы над «Фенербахче» (3:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы отметил роль болельщиков.
Обновлено в 16:01
Общество

Forbes: в России появилась вторая женщина-миллиардер

Владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала второй женщиной-миллиардером в России, сообщает Forbes.
Обновлено в 02:46
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Российский футбольный клуб из Краснодара, выступающий в ФНЛ. Основан в 2013 году как фарм-клуб «Краснодара».
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