Футбол
«Краснодар-2» обыграл «Луч» и поднялся на шестое местоСпорт-Экспресс 09:28
"Краснодар-2" обыграл "Луч" в матче 25-го тура Олимп-ФНЛ (2:1). "Быки" поднялись на 6-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков. Команда из Владивостока с 35 баллами распоагается на 10-й строчке.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 14:23, Ашберн
Происшествия
Архиепископа новой украинской церкви задержали в Крыму
Священника, имеющего титул архиепископа Симферопольского и Крымского, задержали на автовокзале Симферополя.
Обновлено в 08:02
Культура
Организаторы приостановили продажу билетов на «Евровидение»
Организаторы приостановили продажу билетов на "Евровидение" в Тель-Авиве, заподозрив, что сотни лучших мест в зрительском зале были распределены по блату среди местных знаменитостей, сообщила израильская телерадиокорпорация "Кан", отвечающая за проведение конкурса.
Обновлено в 11:27
Футбол
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче АПЛ
Обновлено в 13:27
Культура
Сергей Шнуров объявил об уходе из Instagram
Известный российский исполнитель, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что собирается уйти из Instagram, так как модераторы по каким-то причинам часто блокируют его публикации со стихами, размещенные в этой социальной сети.
Обновлено в 12:30
Футбол
Олег Кононов: Не справились с эмоциями в атаке
Обновлено в 14:20
Хоккей
«Ак Барс» вылетел из Кубка Гагарина
Команда Зинэтулы Билялетдинова в четвертый раз подряд проиграла омскому "Авангарду" и вылетела из плей-офф уже в первом раунде.
Обновлено в 12:20
Политика
От Mail on Sunday требуют извинений за ложь о Яковенко
Посольство России в Лондоне потребовало извинений у издания британского издания Mail on Sunday за публикацию ложной информации о после Александре Яковенко.
Обновлено в 11:06
Происшествия
В Москве загорелось здание бывшего фитнес-центра
Обновлено в 13:27
Армия и оружие
Сирийская армия отбила вторую за сутки массированную атаку боевиков
Сирийская армия отбила вторую за сутки массированную атаку террористов на ее позиции, теперь — на севере провинции Латакия, граничащей с провинцией Идлиб, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.
Обновлено в 12:45
Политика
Мэр украинского города пришел на акцию протеста против себя
Обновлено в 07:50
Космос
Маск по-русски поблагодарил за поздравление со стыковкой Dragon с МКС
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск по-русски ответил на поздравление из Москвы с успешной стыковкой корабля Crew Dragon с МКС.
Обновлено в 08:56
Политика
США задумались о создании коалиции для смены власти в Венесуэле
Вашингтон хочет создать большую коалицию для смены власти в Венесуэле.
Обновлено в 10:56
Кино
Умер украинский актер Сергей Романюк
Скончался народный артист Украины, актер Ивано-Франковского академического музыкально-драматического театра имени Ивана Франко Сергей Романюк, сообщается на странице театра.
Обновлено в 09:41
Политика
На митинге «осатаневший» Порошенко ударил девушку по лицу
Обновлено вчера в 16:31
Спорт
Фуркад: Логинов сильнее, чем был раньше. Я не доверяю ему
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад рассказал о своем отношении к россиянину Александру Логинову.
Обновлено в 13:40
Культура
Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии
Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии после многочисленных антироссийских высказываний.
Обновлено в 00:42
Футбол
IFAB внёс изменения в правила футбола относительно игры рукой
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил новую редакцию правила, которое касается игры рукой.
Обновлено вчера в 13:55
Футбол
Пресс-атташе «Спартака» Трахтенберг подал в отставку
Глава пресс-службы и директор по связям с общественностью московского "Спартака" Леонид Трахтенберг ушел со своего поста.
Обновлено в 12:59
Происшествия
В Приморье поймали раненого дальневосточного леопарда
Специалисты охотнадзора поймали недалеко от заповедника "Кедровая Падь" в Приморье молодого самца дальневосточного леопарда, раненого хищником.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Нурмагомедов поблагодарил Кадырова за помощь погорельцам
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Отец Децла ответил на обвинения вдовы исполнителя
Отец российского рэп-исполнителя Децла ответил на заявления его вдовы Юлии о том, что родители музыканта «объявили ей войну».
Обновлено в 09:24
Армия и оружие
На пути в Каракас заметили еще один российский военный самолет
Скриншот с Flightradar24 Самолет вылетел утром 2 марта из района рядом с военным аэродром Чкаловский в Московской области, в ночь на 3 марта борт зафиксировали в районе Каракаса.
Обновлено в 10:40
Политика
В МГУ собираются провести «Первые Скрипальские чтения»
В МГУ хотят провести научную конференцию "Первые Скрипальские чтения", приуроченную к годовщине отравления Скрипалей, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 07:55
Происшествия
Задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнением
Кисловодским полицейским, проводившим задержание бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, пригрозили увольнением.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Тверью
В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Тверской области пострадали восемь человек, сообщили ТАСС в ГИБДД РФ.
Обновлено в 07:07
Политика
В Эстонии проходят парламентские выборы
В 9 часов утра по местному времени в стране открылся 451 избирательный участок Голосование на парламентских выборах в Эстонии стартовало утром 3 марта.
Обновлено в 04:26