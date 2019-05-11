Футбол

ФК «Нижний Новгород» всухую разгромил «Краснодар-2»Время Н 11:44

ФК «Нижний Новгород» обыграл «Краснодар-2» со счетом 3:0 в домашнем матче 11 мая, сообщается в официальной группе нижегородской команды. Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород».
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«Нижний Новгород» разгромил «Краснодар-2» и упрочил позицию в «стыках»

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«Нижний Новгород» крупно обыграл «Краснодар-2», «Томь» в гостях уступила «Шиннику»

Матч ТВ10:09

ФК «Нижний Новгород» всухую разгромил «Краснодар-2»

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Юга.ру10:50

ФК «Нижний Новгород» разгромил «Краснодар-2» на своем поле

Открытый Нижний10:41
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