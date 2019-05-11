Футбол
ФК «Нижний Новгород» всухую разгромил «Краснодар-2»Время Н 11:44
ФК «Нижний Новгород» обыграл «Краснодар-2» со счетом 3:0 в домашнем матче 11 мая, сообщается в официальной группе нижегородской команды. Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород».
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