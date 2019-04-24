Футбол

«Краснодар-2» и «Ротор» разошлись миромЧемпионат 11:13

Краснодар-2 — Ротор
0 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Анжи Арена»
В матче 33-го тура Футбольной национальной лиги «Краснодар-2» принимал волгоградский «Ротор». Встреча состоялась на стадионе академии ФК "Краснодар" и завершилась со счётом 0:0. Таким образом, краснодарская команда продлила безвыигрышную серию в Футбольной национальной лиге до трёх матчей.
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Sport24.ru10:54

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