Футбол
«Краснодар-2» и «Ротор» разошлись миромЧемпионат 11:13
ФНЛ, сегодня
Стадион «Анжи Арена»
В матче 33-го тура Футбольной национальной лиги «Краснодар-2» принимал волгоградский «Ротор». Встреча состоялась на стадионе академии ФК "Краснодар" и завершилась со счётом 0:0. Таким образом, краснодарская команда продлила безвыигрышную серию в Футбольной национальной лиге до трёх матчей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 18:00, Ашберн
Политика
Захарова назвала самых возмущенных решением России по Донбассу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию украинских властей на решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям отдельных территорий Донбасса, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
Обновлено в 13:57
Общество
Похолодание придет в Москву на Пасху
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 06:50
Общество
В Росреестре уточнили, какие теплицы не облагаются налогом
Под налог попадают только теплицы с капитальным фундаментом, а также площадью более 50 кв. м. В Росреестре уточнили, что такие объекты в основном устанавливаются собственниками в коммерческих целях.
Обновлено в 04:41
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес
Бузова рассказала Собчак о требованиях Тарасова
Ранее Бузова рассказала Собчак о брачном контракте с Тарасовым.
Обновлено в 15:40
Футбол
«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России
Обновлено в 16:02
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби
Обновлено в 16:56
Кино
Девушка ищет отца и разрушает дома в трейлере «Эбигейл»
По сюжету молодая девушка Эбигейл живет в городе, границы которого закрыли много лет назад из-за эпидемии загадочной болезни.
Обновлено в 13:54
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Религия
Страстной Четверг: Бог моет ноги людям
Есть ли в Иуде загадка Ольга Седакова, филолог, поэт: — Все ученики, как поется в тропаре Великого Четверга, во время Тайной Вечери «просвещаются» (в этом слове соединены два значения — обретения знания и освещения; на них падает свет мудрости), а Иуда – «омрачается», то есть наполняется последней темнотой.
Обновлено в 17:07
Шоу-бизнес
Продюсер МакSим рассказала о «непростом состоянии» певицы после ДТП
Певица Марина Максимова, известная как МакSим, находится в «непростом состоянии» после автомобильной аварии, участницей которой она стала, заявила продюсер исполнительницы Маргарита Соколова.
Обновлено в 09:06
Политика
В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»
Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 07:24
Политика
Жители Донбасса смогут получить российский паспорт без отказа от гражданства Украины
Жителям самопровозглашенных республик Донбасса не придется отказываться от украинского гражданства, чтобы получить российское.
Обновлено в 14:11
Игры
О слабокровных в мире Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
В Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 вы начинаете игру в роли новообращённого слабокровного.
Обновлено в 17:20
Космос
Зонд InSight фиксирует первое «землетрясение» на Марсе
6 апреля 2019 года зонд InSight зафиксировал свое первое подтвержденное марсотрясение, явление, которое ученые прогнозировали, но не могли подтвердить, произошло на соседней планете.
Обновлено вчера в 17:17
Армия и оружие
В Германии задержан «гражданин рейха» с автоматом Калашникова
Германская полиция отчиталась о задержании «гражданина рейха» с автоматом Калашникова.
Обновлено вчера в 15:36
Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу "Дружба", направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода.
Обновлено в 17:06
Космос
Boeing выловил Starliner из воды
Компания Boeing провела испытания, в ходе которых имитировалось спасение пилотируемого космического корабля Starliner из воды в сложных условиях.
Обновлено в 13:47
Шоу-бизнес
Анна Седокова представила трек для мам обновленной версии
Анна Седокова, устав от нападок комментаторов из категории "Яжемать", представила трек для мам обновленной версии.
Обновлено в 04:24
Путешествия
Туроператоры РФ приостановили продажу путевок на Шри-Ланку
Напомним, несколько дней назад на Шри-Ланке произошла серия взрывов.
Обновлено в 09:20
Футбол
Врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗО
К футболисту Александру Кокорину, который с октября 2018 года находится в СИЗО, допустили врача "Зенита".
Обновлено в 04:57
Общество
Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян
«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
Боевые вертолеты Ми-35М получили комплекс бортовой обороны «Витебск»
Все транспортно-штурмовые вертолеты Ми-35М, стоящие на вооружении ВКС России, получили комплекс бортовой обороны "Витебск".
Обновлено в 03:26
Наука
Доказано существование редкой и аномальной материи
Физики Инсбрукского университета в Австрии получили новое доказательство существования одной из самых экзотических и редких форм материи, демонстрирующей парадоксальные свойства.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Кино
Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель
Скончался известный французский актер Жан-Пьер Марьель, сообщает "РЕН ТВ" со ссылкой на телеканал BFM.
Обновлено в 16:57
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»
Юлия Михалкова объяснила, что на самом деле произошло с проектом.
Обновлено в 08:00
Хоккей
Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа
Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено в 15:42