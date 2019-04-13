Футбол
Краснодар-2 — Факел 1:2Обозреватель Врн 08:48
ФНЛ, сегодня
Стадион «Анжи Арена»
|25′
Игорь Лебеденко
|65′
Сергей Божин
Igor Paradin Alexandrovich
|69′
Воронежский «Факел» в матче 31-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) победил на выезде «Краснодар-2» — 2:1. Коллектив из столицы Черноземья встретился со второй командой кубанских «быков» в субботу, 13 апреля.
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