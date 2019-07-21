Экономика

Красная икра резко подорожает в РоссииDeita.ru вчера в 14:24

Цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%, сообщает DEITA.
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Красная икра подорожает в России

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Красная икра по цене станет золотой

Вести.UZвчера в 11:15
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 21:17, Ашберн
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Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба высказался о победе над "Сочи" в матче второго тура чемпионата России.
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Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что недоволен первыми результатами досрочных выборов в Верховную Раду.
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В качестве еще одного приоритета глава государства назвал победу над коррупцией, которая до сих пор остается на Украине.
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Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 22 по 26 июля

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Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной

Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
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Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
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Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
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"С 22 по 26 июля в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Венгрии, Канады и США выполнит наблюдательный полёт над территорией РФ на венгерском самолёте наблюдения Ан-26 с аэродрома Кубинка", - пишет газета со ссылкой на начальника российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
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Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.
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Инвестсоветники хотят получить доступ к удаленной идентификации клиентов в целях соблюдения антиотмывочного законодательства.
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Описание нового смартфона с двумя экранами нашли в свежей патентной заявке ZTE.
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Россиянин на грузовике насмерть сбил двух человек в Финляндии

Россиянин за рулем грузовика сбил насмерть двух человек на юго-востоке Финляндии.
Обновлено в 18:25
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Красноярские пожары вызвали смог в Новосибирске

По данным МЧС, в Красноярском крае насчитали 113 очагов лесных пожаров на площади более 450 тысяч гектар.
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В Британии чайка похитила чихуахуа

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Вакарчук назвал условия участия его партии в парламентской коалиции

Парламентская коалиция в Верховной раде Украины должна быть сформирована только на основе коалиционного соглашения.
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Корабль накануне ночью доставил на станцию троих членов экипажа Британец Мартин Льюис опубликовал в Twitter видео стыковки корабля "Союз МС-13" с МКС, которое было снято с Земли.
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ЕК поможет Ирландии в случае жесткого Brexit

Еврокомиссия (ЕК) планирует передать Ирландии несколько миллиардов фунтов стерлингов в случае выхода Британии из ЕС без сделки.
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