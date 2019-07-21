Экономика
Красная икра резко подорожает в РоссииDeita.ru вчера в 14:24
Цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%, сообщает DEITA.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 21:17, Ашберн
Игры
В Star Citizen появилась система правопорядка
Обновлено в 11:56
Футбол
Дзюба: мог оформить хет-трик из ассистов, но мои «мазилы» промахнулись
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба высказался о победе над "Сочи" в матче второго тура чемпионата России.
Обновлено в 18:18
Политика
Медведчук оценил первые результаты выборов
Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что недоволен первыми результатами досрочных выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 14:18
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Политика
Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
Обновлено в 08:11
Наука
Ученые раскрыли простой способ хорошо выспаться
Обновлено в 09:53
Футбол
«Урал» разгромил «Ахмат» во втором туре чемпионата России
Екатеринбургский клуб «Урал» обыграл грозненский «Ахмат» во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:05
Политика
Зеленский назвал главные приоритеты для его партии
В качестве еще одного приоритета глава государства назвал победу над коррупцией, которая до сих пор остается на Украине.
Обновлено в 14:32
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 22 по 26 июля
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 22 по 26 июля 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Есть необходимость тратиться из-за непредвиденных обстоятельств (в основном бытового характера).
Обновлено в 20:21
Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Экономика
Средний размер потребкредита в России вырос почти на 7%
Средний размер потребительских кредитов в России достиг 188,4 тыс. руб. во втором квартале 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Обновлено в 21:01
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Армия и оружие
США, Канада и Венгрия выполнят наблюдательный полет над Россией
"С 22 по 26 июля в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Венгрии, Канады и США выполнит наблюдательный полёт над территорией РФ на венгерском самолёте наблюдения Ан-26 с аэродрома Кубинка", - пишет газета со ссылкой на начальника российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Обновлено в 18:43
Кино
Netflix показал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено вчера в 06:26
Происшествия
Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше
Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.
Обновлено в 13:24
Экономика
Инвестсоветники требуют идентификации
Инвестсоветники хотят получить доступ к удаленной идентификации клиентов в целях соблюдения антиотмывочного законодательства.
Обновлено в 18:13
Космос
Робота «Федора» научили разговаривать
Обновлено в 21:05
Экономика
Эксперты назвали самых дисциплинированных заемщиков МФО среди россиян
Самыми дисциплинированными заемщиками микрофинансовых организаций (МФО) являются россияне, которые заняты в бюджетной и финансовой сферах.
Обновлено вчера в 21:41
Гаджеты
ZTE показала новый вариант смартфона с двумя экранами
Описание нового смартфона с двумя экранами нашли в свежей патентной заявке ZTE.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Россиянин на грузовике насмерть сбил двух человек в Финляндии
Россиянин за рулем грузовика сбил насмерть двух человек на юго-востоке Финляндии.
Обновлено в 18:25
Здоровье
Красноярские пожары вызвали смог в Новосибирске
По данным МЧС, в Красноярском крае насчитали 113 очагов лесных пожаров на площади более 450 тысяч гектар.
Обновлено в 06:43
Космос
Космическая лаборатория КНР «Тяньгун-2» успешно выведена с орбиты
Обновлено 19 июля в 05:59
Происшествия
Журналистов «МБХ Медиа» избили в московском клубе
Обновлено в 07:14
Происшествия
В Британии чайка похитила чихуахуа
Обновлено в 19:46
Космос
50 лет назад состоялась высадка на Луну
Модуль с двумя членами экипажа пробыл на Луне около 21 часа, совершил взлёт и стыковку с кораблём на орбите, после чего был взят курс на Землю.
Обновлено в 03:20
Политика
Вакарчук назвал условия участия его партии в парламентской коалиции
Парламентская коалиция в Верховной раде Украины должна быть сформирована только на основе коалиционного соглашения.
Обновлено в 19:26
Политика
Украинский КПП на Донбассе закрыт: обнаружена бомба
КПВВ «Майорское» закрыт на въезд и на выезд после обнаружения там взрывоопасного предмета.
Обновлено в 06:57
Космос
Британец с Земли снял стыковку корабля «Союз МС-13» с МКС
Корабль накануне ночью доставил на станцию троих членов экипажа Британец Мартин Льюис опубликовал в Twitter видео стыковки корабля "Союз МС-13" с МКС, которое было снято с Земли.
Обновлено в 06:43
Политика
ЕК поможет Ирландии в случае жесткого Brexit
Еврокомиссия (ЕК) планирует передать Ирландии несколько миллиардов фунтов стерлингов в случае выхода Британии из ЕС без сделки.
Обновлено в 20:45