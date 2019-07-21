Экономика
Красная икра резко подорожает в РоссииDeita.ru 20 июля в 14:24
Цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%, сообщает DEITA.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 01:25, Вашингтон
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Партия «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду
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Происшествия
В Тюмени пассажирский самолёт вынужденно вернулся в аэропорт
Следственный комитет начал проверку после того, как в аэропорт Тюмени после вылета вернулся самолёт из-за срабатывания датчика неисправности шасси.
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Политика
Украина хочет остановить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
17 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым получить российский паспорт могут все жители Донецкой и Луганской областей, в том числе те, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях.
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Авто
Разводка автосалона: брызговики обязательны! - но вот ответ ГИБДД
Собираюсь заказывать машину в автосалоне.
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Богатство и власть не помогут «узреть Бога», считает патриарх Кирилл
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Футболисты «Зенита» победили «Сочи» в чемпионате России
Петербургский «Зенит» обыграл «Сочи» в матче второго тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
Обновлено вчера в 17:26
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
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Политика
В Китае заявили, что ислам не был добровольным выбором синьцзянских уйгуров
Обращение уйгуров Синьцзяна в ислам не было добровольным выбором, а стало результатом религиозных войн, говорится в Белой книге, опубликованной пресс-канцелярией Госсовета КНР.
Обновлено в 00:35
Политика
Пенсионерка во Львове пыталась съесть избирательные бюллетени
Обновлено вчера в 18:11
Шоу-бизнес
Мама Леди Гаги высказалась о расставании Шейк и Купера
Мама поп-исполнительницы Леди Гаги Синтия Джерманотта прокомментировала расставание актёра Бредли Купера и российской модели Ирины Шейк.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
Жителей Приморья эвакуируют из-за тайфуна «Данас»
Из-за тайфуна «Данас», который ударил по Приморью в ночь на 22 июля, оказались подтопленными несколько населенных пунктов.
Обновлено в 00:09
Здоровье
Дефицит врачей восполнят пенсионерами и мамами в декрете
Пополнить кадровый состав в регионе решили медиками-пенсионерами, декретницами и специалистами из частных клиник.
Обновлено вчера в 20:15
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено вчера в 14:53
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Общество
В России ужесточат правила провоза багажа через границу
В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:20
Путешествия
Авиакомпания «Победа» начала продавать туристические путевки
Авиакомпания "Победа" в понедельник начала продавать туристические пакеты по направлениям сети своих маршрутов, сообщили в понедельник "Ведомости".
Обновлено вчера в 21:50
Наука
Ученые назвали простой способ хорошо выспаться
Биомедицинские инженеры из Университета Техаса (США) выяснили, что принятие ванны или душа за полтора часа до сна помогает быстрее уснуть и в целом улучшить качество сна, передает Medicalxpress.Важно, чтобы температура воды при этом была не выше 109 градусов по Фаренгейту.
Обновлено вчера в 08:06
Политика
Путин поздравил Асада с 75-летием дипотношений между Россией и САР
Обновлено вчера в 03:48
Происшествия
Ростовская полиция отпустила всех фанатов «Спартака»
Правоохранительные органы Ростова-на-Дону отпустили фанатов московского "Спартака", которые были задержаны после матча второго тура чемпионата России против "Ростова".
Обновлено вчера в 17:31
Политика
Вице-президент США пообещал в 2024 году оставить астронавтов на Луне
Политик заверил, что администрация продолжит поддерживать проект ракеты Orion, которая и должна будет доставить астронавтов на Луну в 2024 году.
Обновлено вчера в 23:17
Общество
Предостережение вынесли иркутскому министру из-за наводнения
Обновлено вчера в 09:34
Финансы
Три центробанка определят дальнейший курс рубля
"Основной фактор, который может изменить расклад сил - еще более мягкая позиция ведущих центробанков в отношении дальнейших монетарных курсов, что может способствовать возобновлению роста валют развивающихся стран", - говорит Поддубский.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено вчера в 08:05
Гаджеты
Фото дня: работающий Google Pixel 4
Ресурс Slashleaks опубликовал живое фото, на котором запечатлен смартфон Google Pixel 4 во включенном состоянии.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:09
Политика
Партия Медведчука не войдет в коалицию с партией Зеленского
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" исключает возможность формирования коалиции с партией президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа".
Обновлено вчера в 17:28
Политика
«Оппозиционная платформа» выигрывает выборы в Донбассе
Другую половину выберут в мажоритарных округах. Ранее News.ru сообщал, что «Голос» Вакарчука выиграл выборы в Антарктиде.
Обновлено вчера в 22:49
Политика
Названы кандидаты на пост премьера Украины
Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:35