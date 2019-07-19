Экономика

Красная икра подорожает на третьNews.ru вчера в 06:56

Стоимость красной рыбы и икры в ближайшее время заметно увеличится. Об этом предупредил руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.
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Красная икра подорожает в России

Газета.Ru08:30

Красная рыба и икра вырастут в цене на 25−30%

Евразия Daily18 июля в 17:25

Эксперты допустили рост цен на красную икру и рыбу на 30%

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Красная икра подорожает на треть

News.ruвчера в 06:56

Россиян предупредили о сильном подорожании красной икры

Lenta.ruвчера в 05:28

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Новые Ведомости19 июля в 07:57

В России подорожает главный деликатес

URA.Ruвчера в 11:30
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Красная икра по цене станет золотой

Вести.UZвчера в 11:15
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 22:49, Вашингтон
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Бывший украинский дипломат Олег Волошин рассказал, что станет могилой политической силы президента страны Владимира Зеленского.
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Вышел трейлер мистического триллера «Девятая»

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Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС заменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе на другие способы поддержки отечественного производителя.
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Стало известно, что партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" получает 121 место по партийным списка и 67 по мажоритарным.
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Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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Футболисты «Зенита» победили «Сочи» в чемпионате России

Петербургский «Зенит» обыграл «Сочи» в матче второго тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
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Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.
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Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
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«Использование приложения позволит снизить долговую нагрузку на должника без дополнительных расходов», — рассказал «Коммерсанту» гендиректор «Гульден» Евгений Елизаров.
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