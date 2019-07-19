Экономика
Красная икра подорожает на третьNews.ru вчера в 06:56
Стоимость красной рыбы и икры в ближайшее время заметно увеличится. Об этом предупредил руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 22:49, Вашингтон
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 22:49, Вашингтон
Армия и оружие
Показано видео уничтожения российскими ВКС террористов на севере Сирии
Обновлено 19 июля в 08:59
Шоу-бизнес
Собчак попросила не вспоминать о «Доме-2»
Ксения Собчак заявила, что упоминания о «Доме-2» и упреки в её адрес в связи с этим проектом неуместны.
Обновлено в 21:49
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия
В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании в мэрии
Сотрудники ФСБ увели сотрудника МЧС прямо с планерки в мэрии Читы, сообщил РИА Новости источник в горадминистрации.
Обновлено в 22:02
Политика
Медведчук оценил первые результаты выборов
Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что недоволен первыми результатами досрочных выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 14:18
Общество
Правила провоза багажа в России ужесточают
В России изменятся правила провоза багажа через границу. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 22:17
Общество
В Нью-Йорке почти 33 тысячи человек остались без электричества
Почти 33 тысячи потребителей временно остались без электричества в Нью-Йорке, сообщила энергетическая компания Con Edison.
Обновлено в 22:20
Политика
В Японии подвели итоги выборов в верхнюю палату парламента
По итогам выборов ЛДП получила 57 мест, а всего в верхней палате представлены 113 депутатов от этой партии.
Обновлено в 21:26
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено в 15:25
Политика
Что станет могилой Зеленского, рассказали на Украине
Бывший украинский дипломат Олег Волошин рассказал, что станет могилой политической силы президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 22:29
Кино
Вышел трейлер мистического триллера «Девятая»
Обновлено в 12:56
Экономика
Правительство хочет сильно облегчить иностранцам доступ к госзаказу
Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС заменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе на другие способы поддержки отечественного производителя.
Обновлено в 17:27
Общество
В продукты россиян добавят панцири саранчи
Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
Обновлено в 21:22
Политика
Партия Зеленского «Слуга народа» получает 188 мест в Раде
Стало известно, что партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" получает 121 место по партийным списка и 67 по мажоритарным.
Обновлено в 22:09
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Футбол
Футболисты «Зенита» победили «Сочи» в чемпионате России
Петербургский «Зенит» обыграл «Сочи» в матче второго тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
Обновлено в 17:26
Происшествия
Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде
Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.
Обновлено в 22:36
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 14:11
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Космос
Робот «Фёдор» получит функцию голосового помощника
Обновлено в 20:37
Общество
Строительство 45-этажного небоскрёба разрешили в Новосибирске
Мэрия Новосибирска согласовала постройку 45-этажного жилого дома высотой около 150 метров.
Обновлено в 21:37
Общество
На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе
Заместитель председателя правительства Сахалинской области Кирилл Подберезный был уволен со своей должности после драки в кафе Южно-Сахалинска.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Легкомоторный самолет упал в реку в Канаде
Как сообщает телекомпания CBC, легкомоторный самолет упал в реку почти сразу после вылета из аэропорта города Джаспер.
Обновлено в 20:35
Экономика
В России появилось мобильное приложение, которое помогает погасить микрокредит
«Использование приложения позволит снизить долговую нагрузку на должника без дополнительных расходов», — рассказал «Коммерсанту» гендиректор «Гульден» Евгений Елизаров.
Обновлено в 21:15
Общество
Охотминимум введут по максимуму
Охотминимум — комплекс минимально необходимых теоретических знаний для претендента на получение оружия, который будет включать в себя основы биологии диких животных, требования правил охоты, а также техники безопасности при осуществлении охоты и обращении с орудиями охоты.
Обновлено в 18:13
Общество
Красноярские пожары вызвали смог в Новосибирске
По данным МЧС, в Красноярском крае насчитали 113 очагов лесных пожаров на площади более 450 тысяч гектар.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
Камбоджа сделала Китаю тайное предложение
Обновлено в 16:15
Кино
Marvel анонсировала новую фазу киновселенной
Студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.
Обновлено в 12:15
Происшествия
В Британии чайка похитила чихуахуа
Обновлено в 19:46