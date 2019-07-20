Экономика

Россиян предупредили о резком подорожании красной икрыИзвестия вчера в 07:00

Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%. "Розничные цены по сравнению с прошлым годом взлетели в два раза", — сообщил Савельев "Интерфаксу".
Читать в источнике
Обсудить13

Подробнее о событии

Эксперты допустили рост цен на красную икру и рыбу на 30%

РБКвчера в 08:02

В России подорожает главный деликатес

URA.Ruвчера в 11:30

Красной рыбе и икре предрекли рост цен

Телеканал 360°вчера в 08:10

Красная икра подорожает в России

Газета.Ru08:30

Россиян предупредили о резком подорожании красной икры

Известиявчера в 07:00

Россиян предупредили о сильном подорожании красной икры

Lenta.ruвчера в 05:28

Красная рыба и икра в России подорожает в этом году на 25-30%

Финмаркет18 июля в 11:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 09:03, Вашингтон

Красная икра по цене станет золотой

Вести.UZвчера в 11:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 09:03, Вашингтон
Политика

ЦИК Украины не зафиксировал серьезных нарушений на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины не зафиксировала серьезных нарушений на выборах в Верховную раду, влияющих на результаты голосования.
Обновлено в 08:05
Политика

Глава Siemens назвал администрацию США «лицом расизма»

Президент и гендиректор немецкой компании Siemens Джо Кэзер заявил, что администрация США становится "лицом расизма" и изоляции людей, и выразил сожаление в связи с этим.
Обновлено в 08:29
Происшествия

В Саратове шесть человек пострадали в результате ДТП с такси

Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес

Шубская блистала на свадьбе в Монако в изумрудном платье Roberto Cavalli

Для торжественной церемонии жена Овечкина надела роскошное длинное платье по фигуре от Roberto Cavalli изумрудного цвета, дополнив свой элегантный образ изящными украшениями и сверкающим светлым клатчем.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес

Лобода показала упражнение для стройности бедер и ягодиц

При помощи фитнес-резинки Лобода, присев спиной к камере, усердно качает бедра и ягодицы.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие

Украинские военные сорвали перемирие

Обновлено в 06:40
Армия и оружие

Израильский министр: Мы два года убиваем иранцев

В Израиле министр регионального сотрудничества, комментируя инцидент с задержанием Ираном британского танкера заявил, заявил, что Израиль является единственным государством, которое последние два года убивает иранцев.
Обновлено в 08:52
Происшествия

В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы

В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.
Обновлено в 00:55
Футбол

Ольга Скабеева: Кокорин и Мамаев собираются вернуться в футбол

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в исправительной колонии (ИК-4) в Белгородской области, собираются вернуться в футбол.
Обновлено вчера в 14:55
Политика

Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера «Украина»

Обновлено вчера в 22:31
Гаджеты

Google Pixel 4 лишится выреза в экране и получит двойную камеру

После официальной публикации фото девайса Google предполагалось что смартфон лишится выреза в экране и получит двойную камеру или датчик распознавания лиц.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Муж кассирши, обвиняемой в хищении 23 миллионов, обвинил во всем жену

Муж кассирши, которую подозревают в хищении 23 миллионов рублей из банка в Башкортостане, сначала заявил «Первому каналу», что сам уговорил супругу совершить преступление.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие

Комплексы «Триумф» ликвидировали условного нарушителя в воздухе

Обновлено в 07:26
Энергетика

Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»

Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено 19 июля в 06:58
Кино

Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара»

Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Посольство России: здоровью экипажа Stena Impero ничто не угрожает

В посольстве России в Тегеране заявили, что жизни и здоровью членов экипажа британского танкера Stena Impero ничто не угрожает.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие

В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле

Обновлено в 02:38
Политика

Зеленский назвал главные качества будущего премьера Украины

Обновлено в 05:53
Политика

Кастрюлю вместо сейфа использовали на избирательном участке на Украине

На одном из избирательных участков в Кировоградской области Украины комиссия была вынуждена использовать кастрюлю вместо сейфа, сообщила в соцсетях местная жительница Валентина Стеценко.
Обновлено в 07:46
Кино

Netflix опубликовал первый тизер-трейлер сериала «Ведьмак»

Обновлено вчера в 02:21
Общество

Названы наименее востребованные в России профессии

Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.
Обновлено вчера в 03:47
Происшествия

В Петербурге суд арестовал подозреваемого в нападении с ножом в метро

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга постановил арестовать Фетулаха Гамдулаева, подозреваемого в нападении с ножом на двух пассажиров местного метро.
Обновлено в 07:58
Политика

Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны

Обновлено 19 июля в 09:37
Общество

На Сахалине уволили зампреда правительства из-за драки в кафе

Зампредседателя правительства Сахалинской области Кирилла Подберезного отправили в отставку, сообщила пресс-служба главы региона.
Обновлено в 04:16
Футбол

Нападающий «Сочи» рассказал о нынешнем уровне «Спартака»

30-летний форвард футбольного клуба "Сочи" Никита Бурмистров поделился мнением о том, насколько силен на сегодняшний день московский "Спартак", передает "Чемпионат.Com".
Обновлено в 08:18
Космос

Британец с Земли снял стыковку корабля «Союз МС-13» с МКС

Корабль накануне ночью доставил на станцию троих членов экипажа Британец Мартин Льюис опубликовал в Twitter видео стыковки корабля "Союз МС-13" с МКС, которое было снято с Земли.
Обновлено в 06:43
Политика

Сторонник Зеленского разругался со старушкой на выборах

Старушка обвинила сторонника Зеленского в том, что он "играет под дудку России". Политик не согласился с ее словами.
Обновлено в 08:47
Здоровье

Новосибирскую область окутал дым от лесных пожаров в Красноярском крае

Обновлено в 05:30
Кино

[SDCC 2019] Показан трейлер мультфильма Харли Квинн

По сюжету Харли Квинн расстается с Джокером, выходит из команды и объединяется с Poison Ivy и всяким сбродом, не состоящим в других бандах, в том числе с Catwoman и Scarecrow.
Обновлено в 04:10
Экономика

Выживающая Россия: найден способ побороть тотальную бедность

Проблема бедности в нашей стране остается одной из самых острых, и не случайно майским указом поставлена задача сократить ее уровень к 2024 году в 2 раза.
Обновлено в 07:43
Главное