Экономика
Красная икра может подорожать на третьBFM.ru вчера в 20:59
Красная икра в этом году может подорожать на треть. Об этом заявил глава информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, передает «Интерфакс». По его словам, на Дальнем Востоке начались продажи лососей набирающей обороты «красной путины».
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 00:00, Вашингтон
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 00:00, Вашингтон
Армия и оружие
Пентагон увидел в доктрине РФ вызов концепции ядерного сдерживания США
Обновлено вчера в 19:02
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:23
Политика
На Украине пройдут досрочные выборы в Верховную раду
Выборы пройдут по смешанной системе: половина депутатов будет избрана по партийным спискам, ещё половина — в мажоритарных округах.
Обновлено вчера в 18:21
Музыка
Во второй день фестиваля «Нашествие» выступят группы ДДТ и Lumen
Группы ДДТ и Lumen выступят сегодня, 20 июля, во второй день всероссийского рок-фестиваля «Нашествие», который проходит в городе Большое Завидово Тверской области.
Обновлено вчера в 03:51
Происшествия
В Приамурье из-за ливней провалился участок федеральной трассы «Амур»
На территории Сковородинского района Приамурья из-за образовавшегося провала перекрыто движение по федеральной автодороге Р 27 Чита - Хабаровск.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором можно увидеть удручающее состояние ракетного крейсера "Украина".
Обновлено вчера в 18:52
Культура
У Инны Чуриковой не нашли переломов
Народная артистка СССР Инна Чурикова после падения со сцены 18 июля получила ушибы.
Обновлено вчера в 04:43
Наука
Долететь и адаптироваться на Марсе космонавтам поможет красное вино
Обновлено 19 июля в 02:31
Политика
Британия может применить санкции против Ирана
Сообщается, что Великобритания может выступить с требованием от ЕС и ООН восстановить отмененные ограничения против Ирана, которые снимали в 2016 году.
Обновлено вчера в 22:55
Шоу-бизнес
Сына Рудковской и Плющенко увезли на скорой прямо с тренировки
Сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко увезли на скорой помощи прямо с тренировки.
Обновлено вчера в 07:57
Кино
Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети
Обновлено вчера в 04:23
Кино
Блэйд, женщина Тор и Вечные: Студия Marvel рассказала о планах
Во время презентации студии Marvel стали известны фильмы и сериалы, которые войдут в четвёртую фазу Кинематографической вселенной.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Пушков отреагировал на заявление Омеляна о «цирке» Зеленского
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы Министерства инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего цирком указ президента Владимира Зеленского о повышении качества украинских дорог.
Обновлено вчера в 15:46
Экономика
Эксперты: в России может появиться социальное арендное жилье
Речь идет об институте социального арендного жилья, оператором которого будет являться государство, предполагают эксперты.
Обновлено 19 июля в 12:16
Единоборства
Липинец нокаутировал Инсона и завоевал пояс WBO
Обновлено вчера в 22:50
Футбол
Аршавин представлен в качестве легенды в PES 2020
Бывший форвард сборной России и лондонского Арсенала Андрей Аршавин вошел в список легендарных игроков футбольного симулятора PES 2020 от японской компании Konami.
Обновлено вчера в 07:50
Единоборства
Уайт поборется за титул чемпиона WBC с Уайлдером
Британец Диллиан Уайт стал победителем вечера бокса в Лондоне. Боксер смог одержать победу в поединке с Оскаром Ривасом.
Обновлено вчера в 22:54
Путешествия
В России появился новый вид туризма
Обновлено вчера в 21:00
Кино
СМИ: новые «Мстители» обходят рекорд «Аватара» по кассовым сборам
Обновлено вчера в 23:20
Наука
Впервые обнаружена трехмерная спиновая жидкость
Обновлено вчера в 02:01
Армия и оружие
В Латвии заметили российские корабли у своих границ
Обновлено вчера в 06:24
Авто
Регистрация подержанного автомобиля в ГИБДД в 2019 году
Кстати новые правила 2019 года позволяют ставить на учёт автомобили с пробегом без нотариального заверения.
Обновлено вчера в 11:08
Космос
США завершили работу над кораблем Orion для запуска вокруг Луны
США завершили работу над пилотируемым кораблем Orion, NASA в рамках миссии Artemis 1 запустит его и тяжелую ракету Space Launch System (SLS) вокруг Луны, сообщается на сайте управления.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия
При обстреле украинскими силовиками Первомайска ранены двое детей
Обновлено вчера в 16:58
Экономика
ЦБ сохранил поправки о запрете на покупку акций зарубежных компаний
Центробанк не стал удалять из текста законопроекта о категориях инвесторов поправки, запрещающие россиянам покупать акции зарубежных компаний, сообщает РБК со ссылкой на последнюю версию документа, подготовленную ко второму чтению в Госдуме.
Обновлено вчера в 14:35
Единоборства
Дадашев находится в медикаментозной коме после операции
Российский боксер Максим Дадашев, который перенес операцию по поводу внутричерепной гематомы после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США, находится в медикаментозной коме, сообщает Washington Post.
Обновлено вчера в 17:01
Авто
ГАЗель. Создание легенды
Обновлено вчера в 12:36
Наука
Wi-Fi негативно влияет на поведение медоносных пчел
Оказалось, что у медоносных пчел из-за воздействия Wi-Fi происходило снижение пищевой мотивации в 1,2 раза, а кратковременная память ухудшалась в 1,6 раза.
Обновлено вчера в 06:45
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Футбол
Валерий Карпин: «Вы все видели. Вот и напишите про это судейство»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча второго тура РПЛ со "Спартаком" (2:2) заявил, что команда добилась ничьи вопреки судейству.
Обновлено вчера в 17:19