Экономика
Красная икра может подорожать на третьBFM.ru вчера в 20:59
Красная икра в этом году может подорожать на треть. Об этом заявил глава информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, передает «Интерфакс». По его словам, на Дальнем Востоке начались продажи лососей набирающей обороты «красной путины».
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 01:07, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 01:07, Вашингтон
Армия и оружие
Китайский эсминец посетит Санкт-Петербург с визитом
Обновлено вчера в 11:06
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero, утверждает таблоид Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.
Обновлено вчера в 22:07
Кино
Названы причины, по которым новый «Король Лев» не понравился зрителям
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено вчера в 05:51
Армия и оружие
СМИ: новейшая немецкая БМП превратилась в «бездонную бочку»
По предварительным оценкам правительства, итоговая стоимость производства боевой машины пехоты уже почти удвоилась.
Обновлено в 00:22
Путешествия
В России увлеклись новым видом туризма
В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки.
Обновлено в 00:51
Кино
Новый фильм побьет десятилетний рекорд «Аватара»
Обновлено в 00:44
Происшествия
В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы
В Амурской области участок федеральной трассы Чита-Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.
Обновлено в 00:55
Политика
В Донецкой области зафиксировали первую попытку фальсификации выборов
Члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов по итогам результатов голосования на выборах в Верховную раду на одном из участков Бахмута (Артемовска) на подконтрольной Киеву части Донецкой области.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
На украинскую певицу Приходько напали на концерте в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной Рады Анастасия Приходько подверглась нападению во время концерта в Виннице.
Обновлено вчера в 10:08
Политика
На Украине пройдут досрочные выборы
Досрочные выборы пройдут по смешанной системе: половина депутатов — 225 человек — будет избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах, напоминает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 17:08
Космос
«Союз МС-13» с международным экипажем прибыл на МКС
Корабль «Союз МС-13» пристыковался к Международной космической станции (МКС). Трансляция велась на сайте Роскосмоса.
Обновлено вчера в 19:39
Экономика
WSJ: Equifax выплатит около $700 млн в США из-за утечки данных
Американское бюро кредитных историй Equifax выплатит около $700 млн американским властям в связи с тем, что хакеры получили доступ к данным примерно 145 млн ее клиентов.
Обновлено 19 июля в 22:03
Общество
В Екатеринбурге закрасили еще один стрит-арт фестиваля «Карт-бланш»
Обновлено вчера в 07:24
Кино
Новый «Терминатор» получил «взрослый» рейтинг
Обновлено вчера в 10:32
Шоу-бизнес
Экс-продюсер Киркорова раскритиковал пиар-менеджеров Алибасова
Дзюник верит в правдивость отравления. При этом продюсер понимает, что пиар-акция на болезни сделана из рук вон плохо.
Обновлено вчера в 16:26
Политика
Зеленский показал ужасное состояние крейсера «Украина»
Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором можно увидеть удручающее состояние ракетного крейсера "Украина".
Обновлено вчера в 18:52
Происшествия
У берегов Западной Африки горит украинский траулер, пропал моряк
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия
Опубликовано видео обстрела Первомайска украинскими военными
Обновлено вчера в 23:32
Общество
В Иркутской области горят леса на площади более 200 тысяч гектаров
Обновлено вчера в 22:59
Энергетика
Дания выдала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe
Дания выдала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe, по которому планируется прокачивать природный газ из Норвегии в Польшу.
Обновлено 19 июля в 01:19
Армия и оружие
Российские военные доставили гуманитарный груз в Восточную Гуту
Обновлено вчера в 23:58
Политика
На Украине начались досрочные парламентские выборы
На Украине начались досрочные выборы в Верховную раду.
Обновлено в 01:01
Общество
Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации
Обновлено вчера в 23:07
Армия и оружие
В ВСУ заявили о готовности дать отпор России в Чернобыле
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
В Кемерове из окна многоэтажки выпала 19-летняя девушка
Напомним, ранее в Кемерове из окна на девятом этаже в общежитии по проспекту Ленина, 135а, выпала девушка.
Обновлено в 00:41
Шоу-бизнес
Бузова и Тодоренко отметились в купальниках из масс-маркета
Купальники подешевле выбирает и телеведущая Регина Тодоренко.
Обновлено вчера в 08:58
Политика
В посольстве Украины в Индии испортили бюллетени для выборов в Раду
В посольстве Украины в Индии 19 июля испортили все бюллетени, подготовленные для голосования на выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 18:58
Происшествия
Водитель Infiniti несколько раз пытался сбить мужчину с ребенком
Водитель автомобиля Infiniti несколько раз попытался наехать на мужчину, державшего на руках маленькую дочь.
Обновлено вчера в 22:52