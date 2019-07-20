Красная икра в этом году может подорожать на треть. Об этом заявил глава информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, передает «Интерфакс». По его словам, на Дальнем Востоке начались продажи лососей набирающей обороты «красной путины».

Красная икра может подорожать на треть

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