Армия и оружие
«Красмаш» может начать выпускать и гражданскую продукциюКоммерсантъ 10:08
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин считает, что красноярское оборонное предприятие «Красмаш» могло бы начать выпускать и гражданскую продукцию.
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