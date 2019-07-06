Армия и оружие

«Красмаш» может начать выпускать и гражданскую продукциюКоммерсантъ 10:08

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин считает, что красноярское оборонное предприятие «Красмаш» могло бы начать выпускать и гражданскую продукцию.
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«Красмаш» может начать выпускать и гражданскую продукцию

Коммерсантъ10:08

Названы сроки финальной стадии испытаний «Сармата»

Газета.Ru07:54

Финальная стадия испытаний комплекса «Сармат» начнется в конце 2020 года

РИА Новости05:31

Финальные испытания новой ракеты «Сармат» стартуют в 2020 году

News.ru06:04

Завершающие испытания комплекса «Сармат» запланированы на конец 2020 года

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Рогозин назвал сроки завершающей стадии испытаний «Сармата»

RT на русском07:14

Роскосмос планирует к концу 2020 года выйти на завершающую стадию испытаний «Сармата»

ТАСС05:14
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 13:09, Вашингтон
Баскетбол

«Оклахома-Сити» обменяет Пола Джорджа в «Клипперс»

«Оклахома-Сити» и «Клипперс» договорились об обмене, в результате которого звездный форвард Пол Джордж станет игроком лос-анджелесского клуба.
Обновлено в 02:02
Транспорт

Минтранс прояснил проблему с выдачей багажа в Шереметьево

В российском Минтрансе прояснили ситуацию с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:31
Политика

В Совфеде оценили резолюцию ОБСЕ о непризнании Крыма российским

Ранее комитет по политическим вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию о непризнании Крыма частью России.
Обновлено в 11:58
Политика

Американского журналиста затравили за статью о Крыме

Журналист Джефф Опдайк, написавший для Los Angeles Times статью с хвалебными отзывами о крымском полуострове, рассказал, что подвергся политической травле после выхода материала, передает РИА "Новости".
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Общество

МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве

Обновлено в 11:22
Общество

Петербуржцы смогут проходить медобследования на дачах

Обновлено в 10:04
Политика

Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию

Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Владельца затонувшего у Джубги катера опросили в качестве свидетеля

Обновлено в 10:57
Музыка

Александр Ревва презентовал клип «Алкоголичка»

Не успел Александр презентовать свой клип, как он уже набрал 4 млн просмотров.
Обновлено в 12:10
Футбол

Зенит — Локомотив 1:1 (2-й тайм)

Нападающий Федор Смолов и бразильский защитник Мурило выйдут в стартовом составе московского "Локомотива" в матче за Суперкубок России по футболу против "Зенита" из Санкт-Петербурга, сообщается в микроблоге "красно-зеленых" в Twitter.
Обновлено в 11:06
Происшествия

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Спорт

Российские баскетболистки потеряли шансы на участие в Олимпиаде-2020

Обновлено в 11:02
Политика

В Грузии отказались прекращать торговлю с Россией

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что страна не собирается отказываться от торговли с Россией.
Обновлено в 12:12
Происшествия

В Казахстане у участников митингов изъяли оружие и дымовые шашки

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Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали

Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.
Обновлено 04 июля в 23:09
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Столичные врачи спасли руку жестоко избитой ингушской девочки

Обновлено в 10:45
Происшествия

Семерых россиян задержали в мексиканском аэропорту

Обновлено в 12:29
Происшествия

В Москве задержали выдававшего себя за сотрудника ЦОДД мужчину

Пресс-секретарь Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) Ольга Дыгало сообщила о задержании мужчины, выдававшего себя за сотрудника Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 11:30
Происшествия

Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала

Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Во Флориде несколько человек пострадали при взрыве газа

Несколько человек пострадали в результате взрыва газа в городе Плантейшн на юге американской Флориды, сообщает пожарная служба города.
Обновлено в 13:00
Авто

Эксперты рассказали, на что чаще жалуются автомобилисты летом

Почти две трети звонков в службу помощи автомобилистам в летний период времени заканчиваются эвакуацией машины.
Обновлено в 07:43
Спорт

Тёниссен выиграл первый этап «Тур де Франс»

Главная велогонка человечества стартовала в Бельгии.
Обновлено в 12:42
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Спецназ ФСБ грузил деньги в бронежилеты

Поскольку у теневых финансистов все деньги были нелегальные, а бойцы спецназа специализировались в участии в различных обысках, то было решено начать проводить неофициальные «мероприятия» у банкиров.
Обновлено вчера в 17:25
Общество

Правитель Дубая подал в суд на обокравшую его жену

Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум подал в суд на свою жену принцессу Хайю бинт аль-Хусейн, которая сбежала от него в Европу, сообщает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 09:20
Армия и оружие

В Алеппо наладили производство сайдинг-панелей

Производство сайдинг-панелей запущено в промышленном районе города Алеппо после завершения боевых действий.
Обновлено вчера в 22:02
Армия и оружие

Российская эскадра вышла к месту учений НАТО в Черном море

Группировка кораблей ВМФ РФ вышла на учения в акваторию Черного моря, туда же, где проходят масштабные учения флотов стран Североамериканского альянса и их союзников.
Обновлено 04 июля в 22:18
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На ком впервые была испытана вакцина против бешенства

134 года назад, 6 июля 1885 года, впервые на человеке была испытана вакцина против бешенства.
Обновлено вчера в 18:17
Космос

Экипажу российской «Федерации» предрекли гибель в океане

Обновлено в 09:46
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Пугачева позвонила в РЖД после скандала

Обновлено в 10:23
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Перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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