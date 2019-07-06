Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин считает, что красноярское оборонное предприятие «Красмаш» могло бы начать выпускать и гражданскую продукцию.

«Красмаш» может начать выпускать и гражданскую продукцию

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