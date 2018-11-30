Общество
Красивые автомобильные номера захотели официально продавать
Красивые автомобильные номера захотели официально продаватьLenta.ru06:01
Рассматривается вариант о распространении аукциона на абсолютно все автономера. Тогда бесплатно будут выдаваться только те из них, за которые никто не захочет платить. По данным газеты, рынок красивых номеров оценивается экспертами в десятки миллиардов рублей.
Lenta.ru06:01
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с чего всё началось
Красивые автомобильные номера планируют продавать всем желающим на специальных аукционах в интернете. Соответствующий проект постановления правительства сейчас готовит Минэкономразвития, рассказали «Известиям» в ведомстве.Известиявчера в 16:01
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В Москве летом начнут реконструкцию Дмитровского путепровода
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"Подали сегодня уведомление в мэрию Москвы о проведении 15 декабря общегородского митинга", - сказал С.Удальцов "Интерфаксу" в пятницу.
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Новая развязка четвертого моста открылась на левом берегу Красноярска
Новая развязка соединила четвертый мост, который построен в 2105 году с улицей Копылова.
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Власти Петербурга намерены ужесточить требования к таксистам
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Беспилотные автомобили начнут тестировать на трассе М-11 в 2019 году
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