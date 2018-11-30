Красивые автомобильные номера планируют продавать всем желающим на специальных аукционах в интернете. Соответствующий проект постановления правительства сейчас готовит Минэкономразвития, рассказали «Известиям» в ведомстве.

с чего всё началось

Рассматривается вариант о распространении аукциона на абсолютно все автономера. Тогда бесплатно будут выдаваться только те из них, за которые никто не захочет платить. По данным газеты, рынок красивых номеров оценивается экспертами в десятки миллиардов рублей.

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