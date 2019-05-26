Футбол
Красич присутствует на матче ЦСКА с «Крыльями Советов»РИА Новости 08:25
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Федор Чалов
|5′
Хердюр Магнуссен
|48′
Яка Бийол
|52′
Родриго Бекао
Виктор Васин
|53′
Арнор Сигурдссон
|56′
Яка Бийол
Такума Нисимура
|58′
|63′
Мохаммед Рабиу
Геннадий Киселев
|69′
Пол Антон
Антон Зиньковский
Федор Чалов
|73′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
|79′
Иван Обляков
|80′
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
78
Дивеев
5
Васин
23
Магнуссон
2
Фернандес
19
Нисимура
9
Чалов
2 ×
98
Обляков
42
Щенников
17
Сигурдссон
25
Бистрович
14
Конюхов
2
Полуяхтов
5
Самарджич
90
Бурлак
15
Зотов
31
Ткачук
40
Тимофеев
70
Зиньковский
78
Киселев
91
Яковлев
11
Шейдаев
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
Бывший полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА серб Милош Красич присутствует на матче армейцев с самарскими "Крыльями Советов" в заключительном туре РПЛ. Матч 30-го тура проходит на арене ЦСКА в Москве. Текущий счет в матче 2:0. Красич выступал за столичных армейцев с 2004 по 2010 год.
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