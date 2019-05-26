Красич присутствует на матче ЦСКА с «Крыльями Советов»РИА Новости 08:25

Бывший полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА серб Милош Красич присутствует на матче армейцев с самарскими "Крыльями Советов" в заключительном туре РПЛ. Матч 30-го тура проходит на арене ЦСКА в Москве. Текущий счет в матче 2:0. Красич выступал за столичных армейцев с 2004 по 2010 год.

Красич присутствует на матче ЦСКА с «Крыльями Советов»

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