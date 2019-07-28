Спорт

Крашенинников признан MVP отбора к ЧМ по пляжному футболуРИА Новости 13:35

Лучшим игроком европейской квалификации к чемпионату мира по пляжному футболу 2019 года признан футболист сборной России Юрий Крашенинников. Крашенинников в составе российской команды стал победителем отборочного турнира, который прошел в московских "Лужниках".
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