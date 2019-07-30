Футбол

Краневиттером интересуется «Галатасарай»Sports.ru 09:10

Хавбек «Зенита» Матиас Краневиттер попал в сферу интересов «Галатасарая». Сообщается, что турецкий клуб обратил внимание на 26-летнего аргентинца, так как пока не может договориться с «Лестером» о трансфере полузащитника Нампалиса Менди.
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Краневиттер попал в сферу интересов «Галатасарая»

Евро-футбол.ру09:26

«Галатасарай» может подписать Краневиттера

Советский спорт09:21

СМИ: Краневиттер близок к переходу в «Галатасарай»

Sportbox.RU09:01

Источник: Краневиттер может продолжить карьеру в «Галатасарае»

Спорт-Экспресс09:09

СМИ: Краневиттер близок к переходу в «Галатасарай»

Матч ТВ09:01

Краневиттером интересуется «Галатасарай»

Sports.ru09:10

СМИ: Краневиттер может перейти в «Галатасарай»

РИА Новости08:47
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С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян

Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
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Экономика

Аналитики считают неизбежным переход «Яндекса» государству

Ранее в поддержку компании "Яндекс" выступал Герман Греф, занимающий пост гендиректора "Сбербанка", но теперь, по мнению аналитиков, он не будет участвовать, а среди акционеров, вероятнее всего, появятся госструктуры.
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Авто

Самым популярным автомобилем с пробегом в РФ оказался Ford Focus

Как сообщает агентство «Автостат», впервые за долгое время сменился лидер вторичного рынка — им стал Ford Focus, который был продан с июне в количестве 11,6 тысяч экземпляров, что на 3% меньше июня 2018 года и сместил на второе место прежнего лидера — хэтчбек LADA 2114, который предпочли 11,5 тысяч россиян (-10,5%).
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Происшествия

Задержан ректор Дагестанского госуниверситета

Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 07:31
Политика

Порошенко покинул Украину вместе с семьей

"Страна.ua" со ссылкой на источники в госпогранслужбе пишет, что члены семьи Порошенко отправились в ОАЭ и Германию.
Обновлено в 05:25
Общество

В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
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Политика

Собянин заявил об адекватном применении силы полицией на акции 27 июля

Обновлено в 09:10
Спорт

Сафин: «По большому спорту не скучаю. Политика намного интереснее»

В программе зрители узнают о причинах, по которым спортсмен покинул пост депутата Госдумы, который он занимал на протяжении 6 лет, чем он сейчас зарабатывает на жизнь и ностальгирует ли по большому спорту или политике.
Обновлено в 08:55
Общество

Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Общество

Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового саратовского аэропорта.
Обновлено в 07:23
Политика

Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma

Украинский суд арестовал российский танкер Neyma, а также документы, которые были изъяты на нем в ходе обысков 25 июля.
Обновлено в 09:23
Политика

Захарова назвала идею Киева создать русскоязычный телеканал «безумной»

Идея властей Украины сделать "всемирный телеканал" на русском языке "безумна", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку

Обновлено в 01:17
Технологии

Ростех: россияне смогут экономить на ЖКХ при помощи «умных» счетчиков

Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) в 2020 году запустит серийное производство "умных" приборов учета газа, воды и электроэнергии, способных подсказывать потребителю о возможностях экономии энергоресурсов, сообщили в пресс-службе Ростеха.
Обновлено в 05:46
Общество

Подросток из Чечни публично покаялся перед народом за критику властей

В Чечне с извинениями перед властями Чечни выступил 16-летний подросток.
Обновлено в 07:05
Политика

Мужа Жасмин объявили в международный розыск

МВД Молдавии объявило в национальный и международный розыск депутата парламента и бизнесмена Илана Шора, который известен еще как супруг российской певицы Жасмин.
Обновлено в 08:46
Политика

Чайка призвал не допустить новых незаконных акций в Москве

Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве не должны повториться.
Обновлено в 06:06
Политика

Опубликованы итоги расследования убийства в ЦАР российских журналистов

Обновлено в 08:44
Общество

В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено вчера в 09:06
Футбол

Кечинов: «Федун не жмот, но „Спартак“ превращается в середняка»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал уход из команды Фернандо.
Обновлено в 07:47
Политика

Климкин рассказал об эмоциональном разговоре с Лавровым

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг распространившуюся информацию о том, что он якобы поссорился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Париже.
Обновлено в 08:59
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся почти до десяти метров

Администрация города Тулуна Иркутской области сообщает, что уровень воды в реке Ия составляет на данный момент 990 см. Оборудование двух канализационно-насосных станций демонтировано, сооружения работают на аварийный слив, также затоплена одна из котельных.
Обновлено вчера в 23:09
Культура

В Казани обсудили реализацию национального проекта «Культура»

Национальный проект «Культура» планируется реализовать до 2024 года.
Обновлено в 07:55
Политика

«Стыдно за Киев» — украинский политолог сравнил Москву и Киев

Столицы Украины и России Киев и Москву сравнил украинский политолог Андрей Ермолаев 28 июля в эфире телеканала «НАШ».
Обновлено в 02:48
Футбол

Карасев извинился перед «Оренбургом» за судейство в матче с «Зенитом»

Главный арбитр матча третьего тура чемпионата России по футболу между "Оренбургом" и "Зенитом" Сергей Карасев попросил прощения у оренбургского клуба за плохое судейство.
Обновлено в 09:37
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Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина

Обновлено в 06:05
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Светлана Лобода была замечена на концерте группы «Rammstein»

29 июля группа дала концерт в Лужниках, и певица была здесь замечена.
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Спорт

Выступавшая на ОИ в Сочи финская лыжница умерла в возрасте 36 лет

Лыжница из Финляндии Мона-Лийса Ноусиайнен скончалась на 37-м году жизни, сообщается на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Обновлено в 08:49
Музыка

Кэти Перри признана виновной в плагиате

Как уточняется, присяжные признали Кэти Перри виновной в умышленном или неумышленном плагиате музыки из композиции Joyful Noise, автором которой является американский рэпер Маркус Грей, более известный под псевдонимом Flame.
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СМИ узнали о желании английского клуба купить Чалова у ЦСКА за €15 млн

По информации издания, клуб АПЛ «Кристал Пэлас» сделал армейцам предложение о покупке футболиста и готов заплатить за его переход €15 млн.
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Матиас Краневиттер
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, полузащитник российского клуба «Зенит» и сборной Аргентины.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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