Футбол
Краневиттером интересуется «Галатасарай»Sports.ru 09:10
Хавбек «Зенита» Матиас Краневиттер попал в сферу интересов «Галатасарая». Сообщается, что турецкий клуб обратил внимание на 26-летнего аргентинца, так как пока не может договориться с «Лестером» о трансфере полузащитника Нампалиса Менди.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 09:55, Вашингтон
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян
Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
Обновлено в 02:57
Экономика
Аналитики считают неизбежным переход «Яндекса» государству
Ранее в поддержку компании "Яндекс" выступал Герман Греф, занимающий пост гендиректора "Сбербанка", но теперь, по мнению аналитиков, он не будет участвовать, а среди акционеров, вероятнее всего, появятся госструктуры.
Обновлено в 06:52
Авто
Самым популярным автомобилем с пробегом в РФ оказался Ford Focus
Как сообщает агентство «Автостат», впервые за долгое время сменился лидер вторичного рынка — им стал Ford Focus, который был продан с июне в количестве 11,6 тысяч экземпляров, что на 3% меньше июня 2018 года и сместил на второе место прежнего лидера — хэтчбек LADA 2114, который предпочли 11,5 тысяч россиян (-10,5%).
Обновлено в 03:38
Происшествия
Задержан ректор Дагестанского госуниверситета
Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 07:31
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
"Страна.ua" со ссылкой на источники в госпогранслужбе пишет, что члены семьи Порошенко отправились в ОАЭ и Германию.
Обновлено в 05:25
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Спорт
Сафин: «По большому спорту не скучаю. Политика намного интереснее»
В программе зрители узнают о причинах, по которым спортсмен покинул пост депутата Госдумы, который он занимал на протяжении 6 лет, чем он сейчас зарабатывает на жизнь и ностальгирует ли по большому спорту или политике.
Обновлено в 08:55
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Общество
Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового саратовского аэропорта.
Обновлено в 07:23
Политика
Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma
Украинский суд арестовал российский танкер Neyma, а также документы, которые были изъяты на нем в ходе обысков 25 июля.
Обновлено в 09:23
Политика
Захарова назвала идею Киева создать русскоязычный телеканал «безумной»
Идея властей Украины сделать "всемирный телеканал" на русском языке "безумна", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 05:33
Технологии
Ростех: россияне смогут экономить на ЖКХ при помощи «умных» счетчиков
Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) в 2020 году запустит серийное производство "умных" приборов учета газа, воды и электроэнергии, способных подсказывать потребителю о возможностях экономии энергоресурсов, сообщили в пресс-службе Ростеха.
Обновлено в 05:46
Общество
Подросток из Чечни публично покаялся перед народом за критику властей
В Чечне с извинениями перед властями Чечни выступил 16-летний подросток.
Обновлено в 07:05
Политика
Мужа Жасмин объявили в международный розыск
МВД Молдавии объявило в национальный и международный розыск депутата парламента и бизнесмена Илана Шора, который известен еще как супруг российской певицы Жасмин.
Обновлено в 08:46
Политика
Чайка призвал не допустить новых незаконных акций в Москве
Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве не должны повториться.
Обновлено в 06:06
Общество
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено вчера в 09:06
Футбол
Кечинов: «Федун не жмот, но „Спартак“ превращается в середняка»
Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал уход из команды Фернандо.
Обновлено в 07:47
Политика
Климкин рассказал об эмоциональном разговоре с Лавровым
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг распространившуюся информацию о том, что он якобы поссорился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Париже.
Обновлено в 08:59
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся почти до десяти метров
Администрация города Тулуна Иркутской области сообщает, что уровень воды в реке Ия составляет на данный момент 990 см. Оборудование двух канализационно-насосных станций демонтировано, сооружения работают на аварийный слив, также затоплена одна из котельных.
Обновлено вчера в 23:09
Культура
В Казани обсудили реализацию национального проекта «Культура»
Национальный проект «Культура» планируется реализовать до 2024 года.
Обновлено в 07:55
Политика
«Стыдно за Киев» — украинский политолог сравнил Москву и Киев
Столицы Украины и России Киев и Москву сравнил украинский политолог Андрей Ермолаев 28 июля в эфире телеканала «НАШ».
Обновлено в 02:48
Футбол
Карасев извинился перед «Оренбургом» за судейство в матче с «Зенитом»
Главный арбитр матча третьего тура чемпионата России по футболу между "Оренбургом" и "Зенитом" Сергей Карасев попросил прощения у оренбургского клуба за плохое судейство.
Обновлено в 09:37
Наука
Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Светлана Лобода была замечена на концерте группы «Rammstein»
29 июля группа дала концерт в Лужниках, и певица была здесь замечена.
Обновлено в 06:13
Спорт
Выступавшая на ОИ в Сочи финская лыжница умерла в возрасте 36 лет
Лыжница из Финляндии Мона-Лийса Ноусиайнен скончалась на 37-м году жизни, сообщается на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Обновлено в 08:49
Музыка
Кэти Перри признана виновной в плагиате
Как уточняется, присяжные признали Кэти Перри виновной в умышленном или неумышленном плагиате музыки из композиции Joyful Noise, автором которой является американский рэпер Маркус Грей, более известный под псевдонимом Flame.
Обновлено в 01:59
Футбол
СМИ узнали о желании английского клуба купить Чалова у ЦСКА за €15 млн
По информации издания, клуб АПЛ «Кристал Пэлас» сделал армейцам предложение о покупке футболиста и готов заплатить за его переход €15 млн.
Обновлено в 09:07