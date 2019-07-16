Футбол
Краневиттер заявил, что хочет уйти из «Зенита»Мойка78 вчера в 22:14
Аргентинский полузащитник петербургского «Зенита» Матиас Краневиттер заявил, что хочет сменить клуб до конца летнего трансферного окна. В разговоре на радиостанции La Oral Deportiva он сообщил, что рассматривает как трансфер, так и аренду в другую команду.
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Хоккей
Клуб КХЛ «Спартак» расторг контракт с защитником Осиповым
30-летний хоккеист и клуб расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон. В составе "Спартака" Осипов играл с 2017 года.
Обновлено в 03:57
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Причины крушения Boeing-777 под Донецком до сих пор остаются загадкой
Совет по безопасности Нидерландов в октябре 2015 года обнародовал окончательную версию причин трагедии, согласно которой лайнер сбили «Буком», доставленным на территорию Донецкой области из России.
Обновлено вчера в 17:01
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Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
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Эксперты назвали самые ненадежные АКП
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Экономика
Антипинский НПЗ спустя три месяца простоя возобновит работу
«Транснефть» планирует возобновить поставки нефти на Антипинский НПЗ в Тюменской области с 18 июля.
Обновлено в 04:48
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Зеленский и Меркель обсудили урегулирование в Донбассе
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
В Иркутске задержали владельцев незаконного игорного бизнеса
В Иркутской области задержали участников преступного сообщества, которые организовали незаконные казино, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
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Армия и оружие
«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17
Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
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Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
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Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
Засекреченный свидетель дал показания на Шишкана
Засекреченный свидетель рассказал о причастности предполагаемого вора в законе Олега Шишканова к хищениям земель спецназначения в Чеховском районе Подмосковья.
Обновлено в 03:14
Происшествия
В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке
Обновлено в 02:24
Политика
Порошенко отказался идти на допрос
Экс-президент Украины Петр Порошенко не пойдет на допрос, заявил его адвокат. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Происшествия
Мужчина умер после купания в море
В городе Дестин, стоящем на берегу Мексиканского залива в штате Флорида, пожилой мужчина заразился в море смертоносной бактерией, после чего умер.
Обновлено в 01:00
Политика
Семьи погибших в крушении МН17 обратились к властям России
Семьи погибших в авиакатастрофе Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который потерпел крушение над Донбассом в 2014 году, написали письмо, обращенное к российским властям.
Обновлено в 03:54
Кино
«Детектив Пикачу» стал самой кассовой экранизацией видеоигры в истории
Успех «Детектива Пикачу», в итоге обогнавшего «Варкрафт», вряд ли удивит тех, кто пристально следил за бокс-офисом картины: первой свой рекорд фильм поставил ещё во время дебютной недели прокат, продемонстрировав лучший старт среди видеоигровых адаптаций - за первый уик-энд он заработал $170 млн и обогнал «Tomb Raider: Лара Крофт».
Обновлено в 00:31
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Происшествия
В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Гаджеты
Телевизоры Huawei и Honor получат ОС Hongmeng
О перспективной ОС Huawei – Hongmeng, которая создавалась как замена Android, пока довольно мало информации, Hi-Tech Mail.ru.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции
Сотрудник аэропорта напал на россиян, который отдыхали в греческих Салониках, передает РЕН.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике
Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено вчера в 17:59
Экономика
Билла Гейтса подвинули в рейтинге богатейших людей мира
Самый богатый человек Франции, миллиардер Бернар Арно, владеющий модным домом Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), поднялся на вторую строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg, потеснив на третье место основателя Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено в 04:19
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Do Rzeczy (Польша): если бы Путин не захватил Крым, возможно, он был бы уже мертв (Do Rzeczy)
Если бы в 2014 году Путин не захватил Крым и часть Донбасса, то, по всей видимости, он бы уже не был президентом России, а, возможно, и лишился бы жизни, а его место занял бы какой-то более жесткий политик, который, по мнению силовиков, смог бы защитить интересы Москвы в регионе.
Обновлено вчера в 17:05
Финансы
Назван самый плохой день для рубля
Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
Обновлено в 03:44
Культура
Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
Обновлено в 03:39
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
Обновлено в 01:05
Кино
Гарри Стайлс может сыграть принца в «Русалочке»
Обновлено в 01:50
Космос
Робот «Федор» получил новое имя перед полетом на МКС
Робот «Федор», который должен стать первым российским «киберкосмонавтом» и отправиться на МКС, получил новое имя Skybot F-850.
Обновлено вчера в 23:12