Футбол
Краневиттер заявил, что хочет уйти из «Зенита»Мойка78 22:14
Аргентинский полузащитник петербургского «Зенита» Матиас Краневиттер заявил, что хочет сменить клуб до конца летнего трансферного окна. В разговоре на радиостанции La Oral Deportiva он сообщил, что рассматривает как трансфер, так и аренду в другую команду.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 22:52, Вашингтон
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